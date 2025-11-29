POLÍCIA

Mais de 200 mil pés de maconha são erradicados no interior da Bahia

Ninguém foi preso

Millena Marques

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 14:41

Roça de maconha erradicada em Barro Alto Crédito: Polícia Militar

Mais de 200 mil pés de maconha foram erradicados no município de Barro Alto, no centro norte da Bahia, na manhã deste sábado (29). A ação foi realizada por equipes da Cipe Semiárido.

A operação contou com levantamento de informações realizado pela seção de inteligência da unidade e o uso de drone para mapeamento da plantação, auxiliando na erradicação e na identificação dos responsáveis pelo cultivo. Ninguém foi preso.

Plantação de maconha com sistema solar

Uma plantação de maconha que utilizava energia solar foi descoberta pela polícia baiana em Brotas de Macaúbas, no interior do estado, em agosto deste ano. A operação contou com participação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) Bahia e das polícias Militar e Federal.

Segundo a polícia, a droga seria comercializada em Salvador e no Litoral Norte da Bahia. Os policiais desmontaram o sistema com placas solares e desarticularem também todo sistema de irrigação montado pelos criminosos na roça.