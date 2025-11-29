Mais de 200 mil pés de maconha são erradicados no interior da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 29 de novembro de 2025 às 14:41
Mais de 200 mil pés de maconha foram erradicados no município de Barro Alto, no centro norte da Bahia, na manhã deste sábado (29). A ação foi realizada por equipes da Cipe Semiárido.
A operação contou com levantamento de informações realizado pela seção de inteligência da unidade e o uso de drone para mapeamento da plantação, auxiliando na erradicação e na identificação dos responsáveis pelo cultivo. Ninguém foi preso.
Plantação de maconha com sistema solar
Uma plantação de maconha que utilizava energia solar foi descoberta pela polícia baiana em Brotas de Macaúbas, no interior do estado, em agosto deste ano. A operação contou com participação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) Bahia e das polícias Militar e Federal.
Segundo a polícia, a droga seria comercializada em Salvador e no Litoral Norte da Bahia. Os policiais desmontaram o sistema com placas solares e desarticularem também todo sistema de irrigação montado pelos criminosos na roça.
Roça de maconha usava sistema de energia solar