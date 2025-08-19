Plantação de maconha com sistema de energia solar é descoberta na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 11:07
Uma plantação de maconha que utilizava energia solar foi descoberta pela polícia baiana na terça-feira (19), em Brotas de Macaúbas, no interior do estado. A operação contou com participação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) Bahia e das polícias Militar e Federal.
Segundo a polícia, a droga seria comercializada em Salvador e no Litoral Norte da Bahia. Os policiais desmontaram o sistema com placas solares e desarticularem também todo sistema de irrigação montado pelos criminosos na roça.
Roça de maconha usava sistema de energia solar
Neste momento as equipes estão no local promovendo a contagem dos pés de maconha e também iniciando o processo de erradicação da droga.
“O combate às facções segue firme na Bahia, com ações integradas das Forças Estaduais e Federais. Parabéns aos policiais lotados na Ficco Bahia, Cipes Caatinga e Chapada, 28ª CIPM e PF de Juazeiro. Não daremos trégua ao crime organizado”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.