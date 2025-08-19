TRÁFICO

Plantação de maconha com sistema de energia solar é descoberta na Bahia

Forças policiais desmontaram o esquema na roça

Carol Neves

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 11:07

Placas solares eram usadas na roça Crédito: Divulgação/SSP

Uma plantação de maconha que utilizava energia solar foi descoberta pela polícia baiana na terça-feira (19), em Brotas de Macaúbas, no interior do estado. A operação contou com participação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) Bahia e das polícias Militar e Federal.

Segundo a polícia, a droga seria comercializada em Salvador e no Litoral Norte da Bahia. Os policiais desmontaram o sistema com placas solares e desarticularem também todo sistema de irrigação montado pelos criminosos na roça.

Neste momento as equipes estão no local promovendo a contagem dos pés de maconha e também iniciando o processo de erradicação da droga.