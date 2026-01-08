Justiça mantém presa mulher que matou ex do namorado na frente do filho na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 13:31
A Justiça baiana manteve a prisão de Valéria Maria Jesus, 33, suspeita de matar a ex-namorada do seu atual companheiro a facadas. O crime foi registrado na última sexta-feira (2), no bairro da Patagônia, em Vitória da Conquista.
A mulher passou por audiência de custódia na quarta-feira (7), no Fórum João Mangabeira de Vitória da Conquista. Com a decisão da prisão preventiva, Valéria Maria seguirá custodiada no Conjunto Penal Nilton Gonçalves, no sudoeste baiano.
A vítima, Kelli Amorim Ribeiro, de 28 anos, foi morta com golpes de facas dentro da sua própria casa e na frente do filho de 3 anos. Segundo informações da Polícia Militar, a suspeita foi presa em flagrante e não reagiu à abordagem.
Kelli trabalhava como recepcionista de uma clínica e participava de grupos de ciclismo na cidade. A Polícia Civil investiga se o crime foi motivado por ciúmes.