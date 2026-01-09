Acesse sua conta
Baiano acerta a quina da Mega-Sena e fatura R$ 81 mil; confira o resultado

Sorteio foi realizado na noite de quinta-feira (8)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 07:55

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Um apostador da Bahia acertou cinco dezenas da Mega-Sena e faturou R$ 81.629,27 no concurso 2.957, sorteado na noite de quinta-feira (8), em São Paulo. A aposta foi registrada em Barreiras, no oeste do estado, por meio da internet.

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou. Ao todo, 16 apostas em todo o país acertaram a quina e levaram o mesmo valor. Outras 2.046 apostas fizeram a quadra, com prêmio individual de R$ 1.052,22.

Quais apostas mais ganharam dinheiro na Mega da Virada na Bahia?

Boninal | Bolão | 100 cotas | R$ 95.451,00 por Reprodução
Eunápolis | Bolão | 24 cotas | R$ 71.588,40 por Joédson Alves/Agência Brasil
Salvador | Bolão | 30 cotas | R$ 59.657,10 por Reprodução
Feira de Santana | Bolão | 37 cotas | R$ 59.656,95 por Agência Brasil
Camamu | Bolão | 10 cotas | R$ 47.725,60 por Agência Brasil
Camaçari | Bolão | 95 cotas | R$ 47.725,15 por Agência Brasil/Antônio Cruz
1 de 6
Boninal | Bolão | 100 cotas | R$ 95.451,00 por Reprodução

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na capital paulista. Com o acúmulo, a estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será realizado no sábado (10), é de R$ 13,5 milhões. A arrecadação total do concurso chegou a R$ 32.775.516,00.

O valor acumulado para o próximo sorteio é de R$ 8.511.482,27. Já o montante reservado para o concurso final com final zero ou cinco (2.960) soma R$ 4.681.315,24. Para a Mega da Virada, o acumulado está em R$ 2.127.870,60.

Mega-sena

