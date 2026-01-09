LOTERIA

Baiano acerta a quina da Mega-Sena e fatura R$ 81 mil; confira o resultado

Sorteio foi realizado na noite de quinta-feira (8)

Esther Morais

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 07:55

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Um apostador da Bahia acertou cinco dezenas da Mega-Sena e faturou R$ 81.629,27 no concurso 2.957, sorteado na noite de quinta-feira (8), em São Paulo. A aposta foi registrada em Barreiras, no oeste do estado, por meio da internet.

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou. Ao todo, 16 apostas em todo o país acertaram a quina e levaram o mesmo valor. Outras 2.046 apostas fizeram a quadra, com prêmio individual de R$ 1.052,22.

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na capital paulista. Com o acúmulo, a estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será realizado no sábado (10), é de R$ 13,5 milhões. A arrecadação total do concurso chegou a R$ 32.775.516,00.