CRIME

Mentor de ataque que tentou matar e roubar empresário no Ceará é preso no aeroporto de Salvador

Investigado, que mora na capital baiana, planejou a ação e deu fuga aos executores

Carol Neves

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 07:56

Suspeito foi preso no aeroporto ao desembarcar Crédito: Divulgação

A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (8), no aeroporto de Salvador, o homem apontado como o principal articulador da tentativa de latrocínio contra um empresário em Iguatu, no interior do Ceará. Com a captura, chega a cinco o total de suspeitos presos por envolvimento no crime.

De acordo com a investigação, o detido tem 22 anos, não teve o nome divulgado e foi identificado como responsável pelo planejamento da ação criminosa. Segundo a Polícia Civil, ele fez o levantamento da rotina da vítima, estudou o local do ataque e ainda deu apoio na fuga dos executores. Natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o suspeito morava em Salvador e foi preso no momento em que desembarcava de um voo que saiu do seu estado de origem para a capital baiana.

“Com a prisão do indivíduo, a Polícia Civil do Ceará desarticula o principal responsável pelo planejamento e execução do crime”, informou a corporação. Além da prisão, os agentes cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do investigado, que foi autuado por tentativa de latrocínio.

Ataque no Centro de Iguatu

A tentativa de assalto ocorreu em 15 de dezembro de 2025. Na ocasião, o empresário dirigia um veículo pela Rua 15 de Novembro, no Centro de Iguatu, acompanhado de outras três pessoas, enquanto transportava um malote com grande quantia em dinheiro. O carro foi cercado por outro automóvel ocupado pelos criminosos, ação que foi registrada por câmeras de segurança.

Ao perceber que seria rendido, o empresário reagiu fugindo: entrou na contramão, subiu uma calçada e por pouco não atropelou um idoso. Durante a fuga, os suspeitos efetuaram disparos que atingiram o farol traseiro e uma das portas do veículo. Apesar dos tiros, ninguém ficou ferido e o dinheiro não foi levado.

Prisões em flagrante

Poucas horas após o ataque, a Polícia Militar prendeu três homens e uma mulher em flagrante. Dois dos suspeitos foram encontrados em um ônibus intermunicipal, quando tentavam fugir para Fortaleza. O veículo foi abordado na região de Acopiara.

No ônibus, os policiais capturaram um homem de 24 anos, apontado como autor dos disparos contra o carro da vítima e que já responde por tráfico de drogas, receptação e furto qualificado, além de outro suspeito, de 20 anos, com antecedentes por lesão corporal dolosa.