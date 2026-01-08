MOBILIDADE

Mais de 2,7 mil usuários de patinetes elétricos são suspensos em Salvador em um ano

Medida foi aplicada para garantir a segurança no trânsito

Maysa Polcri

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 13:56

Patinetes elétricos passam a operar na Cidade Baixa, em Salvador Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Desde que começaram a operar em Salvador, em janeiro de 2025, os patinetes elétricos se popularizaram e registraram mais de 175 mil usuários cadastrados. O balanço final, divulgado nesta quinta-feira (8), aponta que os equipamentos percorreram 2 milhões de quilômetros, distância que equivale a 50 voltas ao redor da Terra. Durante o período, 2.791 contas de usuários foram suspensas por descumprimentos de regras.

O serviço é operado em Salvador pela empresa JET, sob regulação da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), e segue um conjunto de normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e pela Política Nacional de Mobilidade Urbana. Entre elas estão um limitador de velocidade por meio de GPS, estabelecendo uma máxima para cada região da cidade, e a obrigatoriedade do uso individual do equipamento.

No mês de dezembro, foram 619 contas suspensas, o que representa 22% do quantitativo de 2025. A Prefeitura iniciou, no final de 2025, a campanha de verão dos patinetes elétricos, com o reforço da fiscalização, além da ampliação no número de atividades educativas. Para garantir a segurança de quem usa os patinetes e dos pedestres, a empresa responsável e a Semob realizaram 118 aulas de direção segura com o público e 13.065 abordagens a pessoas usando o equipamento.



O titular da Semob, Pablo Souza, destaca que hoje a capital baiana é considerada a principal cidade em utilização deste modal no Brasil. “Avançamos muito com a regulamentação, demarcação de vagas e temos acompanhado a adesão de soteropolitanos e também por parte dos turistas”, disse.

Regras

O decreto municipal 40.301/2025, que regulamenta a operação de patinetes elétricos na capital baiana, estabelece requisitos específicos para os equipamentos, como idade mínima permitida para uso (18 anos), campainha obrigatória, limitador de velocidade, sinalização noturna e sistema de freios eficaz.