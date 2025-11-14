Patinetes elétricos têm novas regras de velocidade em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 16:31
A Prefeitura de Salvador anunciou novas regras para garantir a segurança dos usuários de patinetes elétricos, nesta sexta-feira (14). A partir de agora, quem fizer o primeiro cadastro para utilizar o serviço terá a velocidade máxima dos patinetes reduzida para 15 km/h, até completar 15 km percorridos ou cinco viagens realizadas.
Durante evento realizado na Cidade Baixa, a Secretaria de Mobilidade (Semob), em parceria com a empresa JET, ampliou a oferta do serviço na orla da Ribeira, desde o Terminal Hidroviário da Travessia Ribeira-Plataforma até a região da Baixa do Bonfim. Mais de 100 novos patinetes passam a atender a região.
Patinetes em Salvador
O secretário de Mobilidade, Pablo Souza, destacou que Salvador tem avançado de forma consistente nas políticas de sustentabilidade e anunciou novas medidas voltadas à segurança e à educação no trânsito. "Essa limitação inicial [de velocidade] é uma forma de proteger os novos usuários e estimular o uso consciente. Além disso, seguimos com ações educativas e de fiscalização que fortalecem a segurança viária, como as blitze educativas e as escolinhas de condução”, disse. A velocidade máxima dos equipamentos é de 20 km/h.
O secretário também revelou que a Campanha de Verão dos Patinetes Elétricos será lançada ainda em novembro, com foco no uso seguro do modal diante do aumento no número de viagens durante a alta temporada. A ação incluirá blitze educativas, atividades da Escola de Direção Segura e reforço nas orientações sobre boas práticas de circulação.
Desde janeiro, Salvador já conta com cerca de 150 mil usuários cadastrados e teve mais de 465 mil viagens realizadas entre janeiro e setembro. Apenas em outubro, foram 59 mil deslocamentos, o maior volume dos últimos seis meses. Atualmente, a JET opera com 938 patinetes elétricos, todos equipados com GPS, sinalização noturna, sistema de freios, campainha e placa de identificação.