Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Patinetes elétricos começam a rodar em nova área de Salvador; saiba qual

Inauguração será na próxima sexta-feira (14)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 10:30

Estacionamento de patinetes elétricos
Estacionamento de patinetes elétricos Crédito: Divulgação/Semob

A partir desta semana, o serviço de locação de patinetes elétricos passa a operar também na região da Cidade Baixa, em Salvador. O lançamento da nova etapa do projeto acontece nesta sexta-feira (14), às 9h, em frente ao Terminal Marítimo da Ribeira. A ação é uma parceria entre a empresa JET e a Prefeitura de Salvador.

Com a expansão, mais de 100 patinetes elétricos estarão disponíveis para uso na área. Segundo o secretário de Mobilidade, Pablo Souza, a iniciativa reforça o compromisso da capital com a mobilidade sustentável.

Patinetes em Salvador

Estacionamento de patinete elétrico por Divulgação/Semob
Estacionamento de patinete elétrico por Divulgação/Semob
Estacionamento de patinetes elétricos por Divulgação/Semob
Patinetes elétricos foram usados para mais de 350 mil viagens em Salvador por Divulgação
Patinetes elétricos foram usados para mais de 350 mil viagens em Salvador por Divulgação
Patinetes elétricos foram usados para mais de 350 mil viagens em Salvador por Divulgação
Patinetes elétricos foram usados para mais de 350 mil viagens em Salvador por Divulgação
Patinetes elétricos chegam em Salvador por Divulgação / Ascom Semob
1 de 8
Estacionamento de patinete elétrico por Divulgação/Semob

“Salvador está entre as 11 cidades do mundo que reduziram em mais de 30% as emissões de gases de efeito estufa. Essa linha reforça nosso compromisso em melhorar o serviço, colaborando também com a sustentabilidade”, destacou.

De acordo com o assessor da JET, Lincoln Silva, a ampliação é resultado do diálogo com o município e da alta adesão do público.

“Isso demonstra que, cada vez mais, o novo modal vem colaborando com o dia a dia da população, em especial nas regiões que vão do Centro até Piatã”, afirmou.

Desde janeiro, Salvador soma 150 mil usuários cadastrados no serviço. Somente em outubro, foram registradas 59 mil viagens, o maior número dos últimos seis meses. A empresa mantém ainda a Escola de Direção Segura, com atividades gratuitas de conscientização sobre as regras de trânsito - realizadas às sextas e sábados, das 8h às 17h, no Farol da Barra, e aos domingos, das 10h às 14h, na Avenida Magalhães Neto.

Atualmente, a JET conta com 938 patinetes em circulação na cidade, todos equipados com GPS, sinalização noturna, sistema de freios, campainha e placa de identificação.

O serviço é permitido apenas para maiores de 18 anos. É proibido transportar passageiros, cargas ou conduzir sob efeito de álcool. O usuário deve estacionar o veículo nos locais indicados pelo aplicativo, evitando obstruir a passagem de pedestres ou vias públicas.

Mais recentes

Imagem - Após 22 anos, irmãos acusados de matar familiar são absolvidos no interior da Bahia

Após 22 anos, irmãos acusados de matar familiar são absolvidos no interior da Bahia
Imagem - Vereador é preso por tráfico em operação contra facção na Bahia; saiba quem é

Vereador é preso por tráfico em operação contra facção na Bahia; saiba quem é
Imagem - Salvador entra em nível de atenção por causa das fortes chuvas

Salvador entra em nível de atenção por causa das fortes chuvas

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Transformação anuncia: mudanças profundas chegarão para 4 signos a partir desta terça (11 de novembro)
01

Anjo da Transformação anuncia: mudanças profundas chegarão para 4 signos a partir desta terça (11 de novembro)

Imagem - Quem ganhou o MasterChef Confeitaria 2025? Leo Salles supera rival e leva o troféu em final emocionante
02

Quem ganhou o MasterChef Confeitaria 2025? Leo Salles supera rival e leva o troféu em final emocionante

Imagem - Tarot desta quarta (12 de novembro) aponta mudanças e virada de sorte para os signos
03

Tarot desta quarta (12 de novembro) aponta mudanças e virada de sorte para os signos

Imagem - Porteiro que agrediu colega com capacete em condomínio se apresenta à polícia e é liberado
04

Porteiro que agrediu colega com capacete em condomínio se apresenta à polícia e é liberado