DIVERSÃO

Patinetes elétricos começam a rodar em nova área de Salvador; saiba qual

Inauguração será na próxima sexta-feira (14)

Esther Morais

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 10:30

Estacionamento de patinetes elétricos Crédito: Divulgação/Semob

A partir desta semana, o serviço de locação de patinetes elétricos passa a operar também na região da Cidade Baixa, em Salvador. O lançamento da nova etapa do projeto acontece nesta sexta-feira (14), às 9h, em frente ao Terminal Marítimo da Ribeira. A ação é uma parceria entre a empresa JET e a Prefeitura de Salvador.

Com a expansão, mais de 100 patinetes elétricos estarão disponíveis para uso na área. Segundo o secretário de Mobilidade, Pablo Souza, a iniciativa reforça o compromisso da capital com a mobilidade sustentável.

“Salvador está entre as 11 cidades do mundo que reduziram em mais de 30% as emissões de gases de efeito estufa. Essa linha reforça nosso compromisso em melhorar o serviço, colaborando também com a sustentabilidade”, destacou.

De acordo com o assessor da JET, Lincoln Silva, a ampliação é resultado do diálogo com o município e da alta adesão do público.

“Isso demonstra que, cada vez mais, o novo modal vem colaborando com o dia a dia da população, em especial nas regiões que vão do Centro até Piatã”, afirmou.

Desde janeiro, Salvador soma 150 mil usuários cadastrados no serviço. Somente em outubro, foram registradas 59 mil viagens, o maior número dos últimos seis meses. A empresa mantém ainda a Escola de Direção Segura, com atividades gratuitas de conscientização sobre as regras de trânsito - realizadas às sextas e sábados, das 8h às 17h, no Farol da Barra, e aos domingos, das 10h às 14h, na Avenida Magalhães Neto.

Atualmente, a JET conta com 938 patinetes em circulação na cidade, todos equipados com GPS, sinalização noturna, sistema de freios, campainha e placa de identificação.