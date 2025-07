EM SEIS MESES

Patinetes elétricos foram usados para mais de 350 mil viagens em Salvador

Os usuários de Salvador usaram o equipamentos para percorrer mais de 1 milhão de quilômetros pelas vias da cidade

Os patinetes elétricos passaram a fazer parte da rotina e do cenário da cidade. Não tem dia, não tem hora, nem local específico, os azulzinhos estão por toda parte e são usados das mais diferentes formas. É usado para o lazer dos baianos, mas também para deslocamento entre diferentes áreas da cidade. No mês passado, o serviço de aluguel de patinetes elétricos da JET completou seis meses de operação em Salvador. E os números mostram que o azulzinho caiu mesmo no gosto dos soteropolitanos: já foram realizadas mais de 364 mil viagens e mais de 1,11 milhão de quilômetros percorridos. Segundo estimativas da empresa, isso evitou a emissão de aproximadamente 240 toneladas de CO₂ na atmosfera. >

Para incentivar uma condução mais segura e consciente, a empresa já promoveu dezenas de edições gratuitas da Escola de Direção Segura, as blitz educativas, junto com a Administração Pública Municipal, oferecendo aulas práticas sobre as regras de trânsito e o uso adequado do equipamento, com apoio de instrutores especializados. “Ficamos felizes com a adesão da população e com a confiança construída ao longo desses meses. Nosso objetivo é oferecer à cidade uma solução tecnológica, ecológica e confiável de mobilidade”, afirma o assessor da JET, Lincoln Silva.>