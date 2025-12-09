Acesse sua conta
Salvador terá aulas gratuitas de patinete elétrico; saiba como participar

Campanha de Verão dos Patinetes Elétricos foi lançada nesta terça-feira (9)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 14:25

Prefeitura de Salvador oferece aulas gratuitas de patinete
Prefeitura de Salvador oferece aulas gratuitas de patinete Crédito: Otávio Santos/Secom PMS

Como parte da campanha de verão dos patinetes elétricos em Salvador, a Prefeitura vai oferecer aulas gratuitas de condução dos equipamentos na capital. A ação foi anunciada nesta terça-feira (9), durante evento realizado no Farol da Barra. 

As aulas de condução gratuitas acontecerão sempre às sextas, sábados e domingos, durante o período de alta temporada. Ribeira, Farol da Barra e a Avenida Magalhães Neto receberão a ação (veja a programação abaixo). 

Durante o lançamento da Campanha de Verão dos Patinetes Elétricos, a empresa JET, credenciada para a operação, anunciou a ampliação do número de equipes de fiscalização para garantir o uso adequado dos equipamentos.

Patinetes elétricos foram usados para mais de 350 mil viagens em Salvador

Patinetes elétricos foram usados para mais de 350 mil viagens em Salvador
Patinetes elétricos foram usados para mais de 350 mil viagens em Salvador
Patinetes elétricos foram usados para mais de 350 mil viagens em Salvador
Patinetes elétricos foram usados para mais de 350 mil viagens em Salvador
Patinetes elétricos foram usados para mais de 350 mil viagens em Salvador
Patinetes elétricos foram usados para mais de 350 mil viagens em Salvador
Patinetes elétricos chegam em Salvador
1 de 7
Patinetes elétricos foram usados para mais de 350 mil viagens em Salvador por Divulgação

Como parte das ações de reforço, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) instalou placas de sinalização nos trechos com maior demanda de utilização do modal, orientando sobre regras de circulação e áreas prioritárias. Além disso, ônibus que circulam por essas regiões passaram a exibir mensagens educativas, ampliando o alcance da campanha.

A pasta também realizará blitze educativas durante toda a temporada para orientar condutores e reforçar as práticas de circulação segura. Essas ações se somam à limitação de velocidade para novos usuários, fixada em 15 km/h, medida recentemente implantada como forma de aumentar a segurança no primeiro contato com o modal.

Outra mudança estruturante é a obrigatoriedade de inclusão do CPF no cadastro dos usuários dos patinetes elétricos. Inicialmente válida para novos usuários, a medida será expandida nos próximos meses para contas já ativas. A atualização permitirá a checagem automática do ano de nascimento, contribuindo para coibir o uso indevido por menores de idade e fortalecer os mecanismos de identificação e responsabilização.

Escola de Condução Segura – Programação dos próximos dias

Sexta-feira (12) – Farol da Barra

 11h às 17h

Sábado (13) – Ribeira

11h às 17h

Domingo (14) – Magalhães Neto

10h às 14h

