Salvador terá aulas gratuitas de patinete elétrico; saiba como participar

Campanha de Verão dos Patinetes Elétricos foi lançada nesta terça-feira (9)

Maysa Polcri

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 14:25

Prefeitura de Salvador oferece aulas gratuitas de patinete Crédito: Otávio Santos/Secom PMS

Como parte da campanha de verão dos patinetes elétricos em Salvador, a Prefeitura vai oferecer aulas gratuitas de condução dos equipamentos na capital. A ação foi anunciada nesta terça-feira (9), durante evento realizado no Farol da Barra.

As aulas de condução gratuitas acontecerão sempre às sextas, sábados e domingos, durante o período de alta temporada. Ribeira, Farol da Barra e a Avenida Magalhães Neto receberão a ação (veja a programação abaixo).

Durante o lançamento da Campanha de Verão dos Patinetes Elétricos, a empresa JET, credenciada para a operação, anunciou a ampliação do número de equipes de fiscalização para garantir o uso adequado dos equipamentos.

Patinetes elétricos foram usados para mais de 350 mil viagens em Salvador 1 de 7

Como parte das ações de reforço, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) instalou placas de sinalização nos trechos com maior demanda de utilização do modal, orientando sobre regras de circulação e áreas prioritárias. Além disso, ônibus que circulam por essas regiões passaram a exibir mensagens educativas, ampliando o alcance da campanha.

A pasta também realizará blitze educativas durante toda a temporada para orientar condutores e reforçar as práticas de circulação segura. Essas ações se somam à limitação de velocidade para novos usuários, fixada em 15 km/h, medida recentemente implantada como forma de aumentar a segurança no primeiro contato com o modal.



Outra mudança estruturante é a obrigatoriedade de inclusão do CPF no cadastro dos usuários dos patinetes elétricos. Inicialmente válida para novos usuários, a medida será expandida nos próximos meses para contas já ativas. A atualização permitirá a checagem automática do ano de nascimento, contribuindo para coibir o uso indevido por menores de idade e fortalecer os mecanismos de identificação e responsabilização.

Escola de Condução Segura – Programação dos próximos dias

Sexta-feira (12) – Farol da Barra

11h às 17h

Sábado (13) – Ribeira

11h às 17h

Domingo (14) – Magalhães Neto