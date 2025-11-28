Anvisa determina recolhimento de vinagre de maçã de marca famosa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 10:48
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento do vinagre de maçã da marca Castelo, produzido pela Castelo Alimentos S/A. O item também teve a sua comercialização, distribuição e consumo suspensos. A decisão foi divulgada na quarta-feira (26).
O Laudo de Análise Fiscal Definitivo, emitido pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) do Distrito Federal, reprovou o vinagre de maçã Castelo no ensaio de pesquisa quantitativa de dióxido de enxofre. De acordo com a avaliação, o produto apresentou uma quantidade da substância que não está informada em seu rótulo.
A presença de dióxido de enxofre em alimentos, principalmente se não estiver identificada, pode provocar reações alérgicas em pessoas sensíveis a esse composto químico.
Na quinta-feira (27), a Anvisa mandou recolher de alguns lotes de sabão líquido para lavar roupa das marcas Ypê e Tixan Ypê após a identificação de contaminação microbiológica nos produtos.
Segundo a agência, análises conduzidas pela própria fabricante, a empresa Química Amparo Ltda, apontaram a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa. Essa bactéria pode causar diversas doenças e é uma das principais causadoras de infecções hospitalares.
Veja os produtos que terão lotes recolhidos
Foram recolhidos lotes dos produtos: Lava Roupas Líquido Ypê Express (lotes 170011, 220011, 228011, 203011, 181011, 169011, 169011, 205011 e 176011), Lava roupas líquido Tixan Ypê (lotes 254031 e 193021), e Lava Roupas Líquido Ypê Power Act (lotes 190021, 223021 e 228031).