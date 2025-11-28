FISCALIZAÇÃO

Anvisa determina recolhimento de vinagre de maçã de marca famosa

Produto da marca Castelo apresentou uma quantidade da substância que não está informada em seu rótulo

Millena Marques

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 10:48

Vinagre de maçã Crédito: Shutterstock

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento do vinagre de maçã da marca Castelo, produzido pela Castelo Alimentos S/A. O item também teve a sua comercialização, distribuição e consumo suspensos. A decisão foi divulgada na quarta-feira (26).

O Laudo de Análise Fiscal Definitivo, emitido pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) do Distrito Federal, reprovou o vinagre de maçã Castelo no ensaio de pesquisa quantitativa de dióxido de enxofre. De acordo com a avaliação, o produto apresentou uma quantidade da substância que não está informada em seu rótulo.

Vinagre de maçã da marca Castelo Crédito: Reprodução

A presença de dióxido de enxofre em alimentos, principalmente se não estiver identificada, pode provocar reações alérgicas em pessoas sensíveis a esse composto químico.

Recolhimento de sabão Ypê

Na quinta-feira (27), a Anvisa mandou recolher de alguns lotes de sabão líquido para lavar roupa das marcas Ypê e Tixan Ypê após a identificação de contaminação microbiológica nos produtos.

Segundo a agência, análises conduzidas pela própria fabricante, a empresa Química Amparo Ltda, apontaram a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa. Essa bactéria pode causar diversas doenças e é uma das principais causadoras de infecções hospitalares.

