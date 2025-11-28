LUTO

Ex-sócio de boate ícone da música eletrônica é encontrado morto em Balneário Camboriú

Ele é apontado como um dos nomes que ajudaram Santa Catarina a ganhar projeção no cenário eletrônico

28 de novembro de 2025

Ricardo Flores

Mensagens de pesar se multiplicaram nas redes sociais após a morte de Ricardo Flores, empresário ligado à cena eletrônica de Santa Catarina. Ele foi sócio do clube Green Valley entre 2009 e 2015 - uma das casas noturnas mais reconhecidas do país no segmento - e ficou marcado por iniciativas que ajudaram a projetar o estado no circuito mundial de música eletrônica.

Antes disso, já havia se destacado ao organizar, em 2003, o primeiro grande festival eletrônico de Santa Catarina. Com mais de duas décadas dedicadas ao entretenimento, Ricardo também atuava como investidor e publicitário.

Nas publicações, internautas lamentaram a perda. “Foi fundamental para trazer Santa Catarina para o cenário eletrônico do mundo. Descanse em paz”, escreveu um usuário. Outro comentou: “Dia triste para a cena eletrônica brasileira. Meus pêsames aos familiares e amigos”.

A morte do empresário ocorreu em Balneário Camboriú. O corpo foi encontrado dentro de uma residência na região central da cidade, na manhã da quinta-feira (27). A Polícia Militar relatou que, ao chegar ao imóvel, constatou que Ricardo já estava sem vida e que não havia sinais aparentes de violência. A perícia foi acionada.