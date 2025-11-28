Acesse sua conta
Menino de 5 anos morre após cair de janela sem proteção de prédio

Vizinho tentou reanimar criança, sem sucesso

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 11:59

Prédio onde aconteceu acidente
Prédio onde aconteceu acidente Crédito: Reprodução

As circunstâncias da queda que levou à morte do menino Matthew Cruz Mussa, de 5 anos, estão sob investigação da Polícia Civil e da Polícia Militar em Uberlândia (MG). O caso ocorreu na manhã desta sexta-feira (28), no Residencial Mirante dos Ventos 

Segundo reportagem do G1, o menino morava com a mãe no condomínio. No momento do acidente, ela estaria na academia do prédio, enquanto a criança permanecia sozinha no apartamento.

A queda aconteceu por volta das 7h30. Uma moradora da mesma torre contou que acordou assustada ao ouvir gritos vindos da área externa pedindo ajuda. Segundo o relato, Matthew caiu exatamente quando um homem passava pelo local, e ele chegou a tentar reanimar o menino enquanto outro vizinho acionava o socorro. Minutos depois, a mãe da criança chegou desesperada.

O Corpo de Bombeiros enviou duas viaturas para o atendimento. O menino foi encontrado em parada cardiorrespiratória e, devido à gravidade dos ferimentos, teve a morte confirmada ainda no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A corporação informou que a criança despencou da janela do banheiro, situada a pouco mais de um metro e meio do piso - a única do apartamento sem tela de proteção. O imóvel fica no 12º andar, o que representa cerca de 40 metros de altura.

Ainda segundo os bombeiros, a janela do banheiro não tinha limitador de abertura, equipamento que restringe a abertura a aproximadamente 10 centímetros. Sem esse dispositivo, a abertura era ampla, permitindo a passagem da criança. 

Queda

