TRAGÉDIA

Jovem morre após cair de varanda de prédio durante instalação de tela

Vítima foi identificada como Alexsandro Branco, de 23 anos

Wendel de Novais

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 10:43

Alexsandro Branco morreu após cair de varanda de prédio Crédito: Reprodução

Um jovem de 23 anos morreu após cair do quarto andar de um prédio durante a instalação de uma tela de proteção, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O acidente aconteceu na tarde de quarta-feira (26), no bairro Paraíso. A vítima foi identificada como Alexsandro Branco.

De acordo com moradores, o trabalhador utilizou cinto de segurança durante quase toda a execução do serviço. No entanto, ao se aproximar da finalização da instalação, ele teria retirado o equipamento de proteção para alcançar o último trecho. Ele estava sobre uma escada posicionada na sacada quando perdeu o equilíbrio e caiu.

Alexsandro Branco morreu após cair de varanda de prédio 1 de 5

A morte foi imediata. O Corpo de Bombeiros não chegou a ser acionado, e a perícia ficou sob responsabilidade da Polícia Científica, que realizou os procedimentos no local da queda.