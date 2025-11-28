Acesse sua conta
Jovem morre após cair de varanda de prédio durante instalação de tela

Vítima foi identificada como Alexsandro Branco, de 23 anos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 10:43

Alexsandro Branco morreu após cair de varanda de prédio
Alexsandro Branco morreu após cair de varanda de prédio Crédito: Reprodução

Um jovem de 23 anos morreu após cair do quarto andar de um prédio durante a instalação de uma tela de proteção, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O acidente aconteceu na tarde de quarta-feira (26), no bairro Paraíso. A vítima foi identificada como Alexsandro Branco.

De acordo com moradores, o trabalhador utilizou cinto de segurança durante quase toda a execução do serviço. No entanto, ao se aproximar da finalização da instalação, ele teria retirado o equipamento de proteção para alcançar o último trecho. Ele estava sobre uma escada posicionada na sacada quando perdeu o equilíbrio e caiu.

A morte foi imediata. O Corpo de Bombeiros não chegou a ser acionado, e a perícia ficou sob responsabilidade da Polícia Científica, que realizou os procedimentos no local da queda.

A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias do acidente, incluindo possível falha no uso dos equipamentos de segurança.

Tags:

Morre Jovem Queda de Prédio Instalação de Tela

