Juiz é baleado por esposa após suspeita de traição e pede socorro em vídeo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 09:59
Um juiz de Pernambuco foi baleado pela própria esposa dentro casa após uma discussão. O caso foi registrado na quinta-feira (27), quando Carlos Eduardo Mathias, de 51 anos, apareceu em um vídeo nas redes sociais em que pede socorro, afirma estar baleado e acusa Maria Natália da Silva Tavares, 33, de ter atirado contra ele.
“Por favor, pede socorro… Natália acabou de me dar um tiro. Eu tô ferido. Está cheio de sangue”, diz o magistrado. De acordo com informações iniciais, o desentendimento que acabou na tentativa de homicídio teria começado na véspera, motivado por suspeitas de traição da suspeita.
Juiz foi baleado pela esposa
Carlos Eduardo acabou socorrido por agentes do Corpo de Bombeiros de Pernambuco (CBM-PE). Em nota, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE), onde o juiz trabalha, informou que o quadro do juiz é estável e não tem risco de vida. Em seguida, Maria Natália foi presa em flagrante pela Polícia Militar de Pernambuco (PM-PE).
Durante a ação, foram apreendidas duas pistolas, munições de calibres diversos, carregadores, celulares e um certificado de registro de arma. A Justiça converteu a prisão da mulher em preventiva, e o caso agora investigado pela Polícia Civil de Pernambuco.