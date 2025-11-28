CRIME

Juiz é baleado por esposa após suspeita de traição e pede socorro em vídeo

Caso foi registrado na quinta-feira (27)

Wendel de Novais

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 09:59

Juiz foi baleado pela esposa Crédito: Reprodução

Um juiz de Pernambuco foi baleado pela própria esposa dentro casa após uma discussão. O caso foi registrado na quinta-feira (27), quando Carlos Eduardo Mathias, de 51 anos, apareceu em um vídeo nas redes sociais em que pede socorro, afirma estar baleado e acusa Maria Natália da Silva Tavares, 33, de ter atirado contra ele.

“Por favor, pede socorro… Natália acabou de me dar um tiro. Eu tô ferido. Está cheio de sangue”, diz o magistrado. De acordo com informações iniciais, o desentendimento que acabou na tentativa de homicídio teria começado na véspera, motivado por suspeitas de traição da suspeita.

Juiz foi baleado pela esposa 1 de 5

Carlos Eduardo acabou socorrido por agentes do Corpo de Bombeiros de Pernambuco (CBM-PE). Em nota, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE), onde o juiz trabalha, informou que o quadro do juiz é estável e não tem risco de vida. Em seguida, Maria Natália foi presa em flagrante pela Polícia Militar de Pernambuco (PM-PE).