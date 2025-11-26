CRIME

Filho mata mãe e corta dedo para roubar dinheiro da vítima no banco

Maurício Gonçalves Garcia, de 28 anos, foi localizado em São Paulo

Wendel de Novais

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 09:18

Maurício matou Eliana e tentou roubar o dinhe Crédito: Reprodução

Um jovem identificado como Maurício Gonçalves Garcia, de 28 anos, foi preso no sábado (22) por matar própria mãe, Eliana Roschel, professora aposentada de 61 anos, em Parelheiros, no interior de São Paulo. De acordo com informações iniciais, além de matar a vítima, o suspeito cortou o dedo da mãe para acessar suas contas bancárias pelo celular.

O crime teria acontecido durante uma briga entre os dois. Na discussão, no entanto, Maurício empurrou a mãe, que bateu a cabeça na escada e perdeu a consciência. Ele a colocou no sofá e fugiu, sem prestar socorro. Após isso, o suspeito voltou ao local do crime dois dias depois, onde encontrou a mãe morta.

Nesse momento, ele teria cortado o dedo da vítima, enrolado o corpo em um lençol e colocado em um carro. Na sequência, Maurício foi até um terreno baldio em que ateou fogo no corpo. Para mascarar o crime, ele utilizou o celular da vítima para não levantar suspeitas, respondendo pessoas que tinham contato com Eliana.

O investigado foi descoberto após assaltar um posto de combustível. Ele foi levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) do Cambuci, na região central de São Paulo. A Justiça decretou prisão temporária de 30 dias, enquanto o caso segue em investigação.

Crimes e pena

O suspeito pode ser indiciado por homicídio qualificado — por matar a própria mãe com o objetivo de obter vantagem financeira —, sendo punido com pena de 12 a 30 anos de reclusão.