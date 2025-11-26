Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Filho mata mãe e corta dedo para roubar dinheiro da vítima no banco

Maurício Gonçalves Garcia, de 28 anos, foi localizado em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 09:18

Maurício matou Eliana e tentou roubar dinheiro da vítima no banco
Maurício matou Eliana e tentou roubar o dinhe Crédito: Reprodução

Um jovem identificado como Maurício Gonçalves Garcia, de 28 anos, foi preso no sábado (22) por matar própria mãe, Eliana Roschel, professora aposentada de 61 anos, em Parelheiros, no interior de São Paulo. De acordo com informações iniciais, além de matar a vítima, o suspeito cortou o dedo da mãe para acessar suas contas bancárias pelo celular.

O crime teria acontecido durante uma briga entre os dois. Na discussão, no entanto, Maurício empurrou a mãe, que bateu a cabeça na escada e perdeu a consciência. Ele a colocou no sofá e fugiu, sem prestar socorro. Após isso, o suspeito voltou ao local do crime dois dias depois, onde encontrou a mãe morta.

Maurício matou Eliana e tentou roubar dinheiro da vítima no banco

Maurício matou Eliana e tentou roubar o dinhe por Reprodução
Maurício matou Eliana e tentou roubar o dinhe por Reprodução
Maurício matou Eliana e tentou roubar o dinhe por Reprodução
Maurício matou Eliana e tentou roubar o dinhe por Reprodução
Maurício matou Eliana e tentou roubar o dinhe por Reprodução
Maurício matou Eliana e tentou roubar o dinhe por Reprodução
1 de 6
Maurício matou Eliana e tentou roubar o dinhe por Reprodução

Nesse momento, ele teria cortado o dedo da vítima, enrolado o corpo em um lençol e colocado em um carro. Na sequência, Maurício foi até um terreno baldio em que ateou fogo no corpo. Para mascarar o crime, ele utilizou o celular da vítima para não levantar suspeitas, respondendo pessoas que tinham contato com Eliana.

O investigado foi descoberto após assaltar um posto de combustível. Ele foi levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) do Cambuci, na região central de São Paulo. A Justiça decretou prisão temporária de 30 dias, enquanto o caso segue em investigação.

Crimes e pena

O suspeito pode ser indiciado por homicídio qualificado — por matar a própria mãe com o objetivo de obter vantagem financeira  —, sendo punido com pena de 12 a 30 anos de reclusão.

Além disso, ele pode responder por ocultação ou destruição de cadáver por ter escondido o corpo, enrolado em lençol, transportado e ateado fogo, o que configura o crime de ocultação de cadáver. A pena prevista para o crime vai de 1 a 3 anos de reclusão

Leia mais

Imagem - Jogadora de vôlei é baleada nas costas em ataque no trânsito e só percebe ferimento em casa

Jogadora de vôlei é baleada nas costas em ataque no trânsito e só percebe ferimento em casa

Imagem - Páginas falsas da Shopee e da Havan enganam consumidores na semana da Black Friday

Páginas falsas da Shopee e da Havan enganam consumidores na semana da Black Friday

Imagem - Juíza se forma em Medicina e causa polêmica ao conciliar curso integral com trabalho

Juíza se forma em Medicina e causa polêmica ao conciliar curso integral com trabalho

Tags:

Crime Barbaro Filho Mata mãe Corta Dedo

Mais recentes

Imagem - Dois adolescentes são mortos a tiros em menos de 24 horas em cidade da Bahia

Dois adolescentes são mortos a tiros em menos de 24 horas em cidade da Bahia
Imagem - Secretaria inicia obra para fechar buraco na Cardeal da Silva; trecho segue bloqueado

Secretaria inicia obra para fechar buraco na Cardeal da Silva; trecho segue bloqueado
Imagem - Promoções-relâmpago e vídeos falsos: saiba quais são os golpes virtuais mais comuns na Black Friday

Promoções-relâmpago e vídeos falsos: saiba quais são os golpes virtuais mais comuns na Black Friday

MAIS LIDAS

Imagem - Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda
01

Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (25 de novembro): oportunidades surgem quando você menos espera
02

Cor e número da sorte de hoje (25 de novembro): oportunidades surgem quando você menos espera

Imagem - Rayssa Leal celebra formatura e emociona com mensagem aos pais e professores
03

Rayssa Leal celebra formatura e emociona com mensagem aos pais e professores

Imagem - Carreira desbloqueada: 6 signos ganham destaque e abrem portas no trabalho nesta terça (25 de novembro)
04

Carreira desbloqueada: 6 signos ganham destaque e abrem portas no trabalho nesta terça (25 de novembro)