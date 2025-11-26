PERSONAL DAS INFLUENCERS

Influenciadora denuncia personal por abuso sexual em Salvador: 'Colocou minha mão no órgão genital dele'

Maria Emília Barbosa processou o preparador físico, conhecido por montar treinos de outras influencers na capital baiana

Esther Morais

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 09:00

Influenciadora denuncia personal trainer em Salvador Crédito: Reprodução / Redes sociais

A influenciadora digital e enfermeira Maria Emília Barbosa, que acumula mais de 460 mil seguidores no Instagram, usou as redes sociais na terça-feira (25) para denunciar um abuso sexual cometido por um personal trainer em Salvador. Em um vídeo, ela contou que o homem fez movimentos em sua parte íntima durante uma consulta particular e colocou a mão dela no órgão genital dele.

“Ele lateralizou minha calcinha e fez movimentos na maca. Minha reação foi dar um tapa na mão dele e pedir que parasse. Ele parou, pegou minha mão, colocou no órgão genital dele e pressionou. Ainda disse: ‘Olha como fico com você’”, contou a influenciadora, emocionada.

O personal não teve a identidade divulgada, mas, segundo Maria, ele é conhecido na capital baiana e costuma atender outras influenciadoras, além de ser preparador físico em academias da cidade. A reportagem do CORREIO entrou em contato com o suspeito e aguarda retorno.

Como tudo aconteceu?

A enfermeira contou que o caso ocorreu no início do ano e que processou o personal, mas só se pronunciou agora porque ontem foi o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Ela relembra que tudo começou quando foi treinar com uma amiga e pediu o contato de quem fez o treino para tentar uma parceria.

Eles negociaram o projeto pelo WhatsApp e, na primeira consulta particular, o personal pediu para a enfermeira levar um biquíni e deitar na maca. “Eu fiquei desconfortável, mas achei que fazia parte. Ele disse que eu estava tensa e ia fazer liberação miofascial. Ainda na maca, chegava muito perto da minha parte íntima. Achei estranho, conversei na maca, mas não reclamei; não chegou a tocar [nas partes íntimas]”, disse.

Depois disso, houve uma nova avaliação, 30 dias após a primeira consulta. Foi quando aconteceu o abuso. Maria contou que se vestiu rapidamente e saiu do local. “Eu me senti culpada por ter congelado, contei pras minhas amigas para saber as medidas cabíveis, e pessoas que consultei falaram que passaram pela mesma coisa. Apareceram outras vítimas”, revelou.