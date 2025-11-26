Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Influenciadora denuncia personal por abuso sexual em Salvador: 'Colocou minha mão no órgão genital dele'

Maria Emília Barbosa processou o preparador físico, conhecido por montar treinos de outras influencers na capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 09:00

Influenciadora denuncia personal trainer em Salvador
Influenciadora denuncia personal trainer em Salvador Crédito: Reprodução / Redes sociais

A influenciadora digital e enfermeira Maria Emília Barbosa, que acumula mais de 460 mil seguidores no Instagram, usou as redes sociais na terça-feira (25) para denunciar um abuso sexual cometido por um personal trainer em Salvador. Em um vídeo, ela contou que o homem fez movimentos em sua parte íntima durante uma consulta particular e colocou a mão dela no órgão genital dele.

“Ele lateralizou minha calcinha e fez movimentos na maca. Minha reação foi dar um tapa na mão dele e pedir que parasse. Ele parou, pegou minha mão, colocou no órgão genital dele e pressionou. Ainda disse: ‘Olha como fico com você’”, contou a influenciadora, emocionada.

O personal não teve a identidade divulgada, mas, segundo Maria, ele é conhecido na capital baiana e costuma atender outras influenciadoras, além de ser preparador físico em academias da cidade. A reportagem do CORREIO entrou em contato com o suspeito e aguarda retorno.

Veja depoimento de outras vítimas

Mulheres denunciam personal de abuso sexual em Salvador por Reprodução
Mulheres denunciam personal de abuso sexual em Salvador por Reprodução
Mulheres denunciam personal de abuso sexual em Salvador por Reprodução
Mulheres denunciam personal de abuso sexual em Salvador por Reprodução
Mulheres denunciam personal de abuso sexual em Salvador por Reprodução
Mulheres denunciam personal de abuso sexual em Salvador por Reprodução
Mulheres denunciam personal de abuso sexual em Salvador por Reprodução
Mulheres denunciam personal de abuso sexual em Salvador por Reprodução
Mulheres denunciam personal de abuso sexual em Salvador por Reprodução
Mulheres denunciam personal de abuso sexual em Salvador por Reprodução
Mulheres denunciam personal de abuso sexual em Salvador por Reprodução
Mulheres denunciam personal de abuso sexual em Salvador por Reprodução
Mulheres denunciam personal de abuso sexual em Salvador por Reprodução
Influenciadora denuncia personal trainer em Salvador por Reprodução / Redes sociais
1 de 14
Mulheres denunciam personal de abuso sexual em Salvador por Reprodução

Como tudo aconteceu?

A enfermeira contou que o caso ocorreu no início do ano e que processou o personal, mas só se pronunciou agora porque ontem foi o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Ela relembra que tudo começou quando foi treinar com uma amiga e pediu o contato de quem fez o treino para tentar uma parceria.

Eles negociaram o projeto pelo WhatsApp e, na primeira consulta particular, o personal pediu para a enfermeira levar um biquíni e deitar na maca. “Eu fiquei desconfortável, mas achei que fazia parte. Ele disse que eu estava tensa e ia fazer liberação miofascial. Ainda na maca, chegava muito perto da minha parte íntima. Achei estranho, conversei na maca, mas não reclamei; não chegou a tocar [nas partes íntimas]”, disse.

Depois disso, houve uma nova avaliação, 30 dias após a primeira consulta. Foi quando aconteceu o abuso. Maria contou que se vestiu rapidamente e saiu do local. “Eu me senti culpada por ter congelado, contei pras minhas amigas para saber as medidas cabíveis, e pessoas que consultei falaram que passaram pela mesma coisa. Apareceram outras vítimas”, revelou.

“Meu pedido é que você que passou por isso e foi semelhante, denuncie. Sozinha eu não consigo”, pediu. Nos comentários, diversas mulheres deram apoio à enfermeira e outras vítimas também se manifestaram. Veja o vídeo completo abaixo:

Tags:

Denúncia Abuso

Mais recentes

Imagem - Filho mata mãe e corta dedo para roubar dinheiro da vítima no banco

Filho mata mãe e corta dedo para roubar dinheiro da vítima no banco
Imagem - Homem morre afogado no Terminal Náutico de Salvador

Homem morre afogado no Terminal Náutico de Salvador
Imagem - Buraco altera trânsito e provoca lentidão na Avenida Cardeal da Silva

Buraco altera trânsito e provoca lentidão na Avenida Cardeal da Silva

MAIS LIDAS

Imagem - Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda
01

Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (25 de novembro): oportunidades surgem quando você menos espera
02

Cor e número da sorte de hoje (25 de novembro): oportunidades surgem quando você menos espera

Imagem - Rayssa Leal celebra formatura e emociona com mensagem aos pais e professores
03

Rayssa Leal celebra formatura e emociona com mensagem aos pais e professores

Imagem - Carreira desbloqueada: 6 signos ganham destaque e abrem portas no trabalho nesta terça (25 de novembro)
04

Carreira desbloqueada: 6 signos ganham destaque e abrem portas no trabalho nesta terça (25 de novembro)