Mansão, carrões e esquema milionário: sete são presos por fraude e lavagem de dinheiro em Feira

Prisões acontecem durante Operação Sinete, deflagrada nesta quarta-feira (26)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 09:37

Operação Sinete
Operação Sinete Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Sete pessoas foram presas por envolvimento em um esquema de fraudes fundiárias, documentos falsos e lavagem de dinheiro em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. As prisões acontecem durante a Operação Sinete, deflagrada na manhã desta quarta-feira (26). Ao todo, são cumpridos 47 mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão temporária.

Durante as diligências, foram apreendidos doze carros, duas motocicletas, dinheiro em espécie, joias e diversos documentos. A Justiça determinou o sequestro de valores e bens, com bloqueio autorizado de até R$ 6 milhões por CPF e R$ 60 milhões por CNPJ dos investigados.

De acordo com as investigações do departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), o grupo é formado por servidores de cartórios de registro de imóveis, empresários, advogados, corretores de imóveis e agentes de segurança pública.

A organização criminosa tinha um sistema de falsificação e manipulação de documentos públicos e judiciais, com uso indevido de procurações, certidões e decisões judiciais para apropriação clandestina de propriedades. Em alguns casos, segundo a polícia, houve emprego de coação, violência e porte irregular de arma de fogo.

A investigação avançou a partir de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, análises financeiras, diligências de campo e correições administrativas. A Justiça ainda determinou o afastamento cautelar de servidores públicos suspeitos de participação no esquema.

A operação contou com o apoio da Força Correcional Especial Integrada (FORCE), da Corregedoria da Polícia Militar da Bahia, da Corregedoria da Polícia Civil da Bahia e da Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça da Bahia. As medidas foram executadas de forma simultânea, garantindo a preservação das provas e a segurança dos agentes. As investigações seguem para delimitar responsabilidades, identificar possíveis novos envolvidos e localizar o oitavo investigado com mandado de prisão expedido.

