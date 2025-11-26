REAL TIME/BIG DATA

ACM Neto lidera com 44% e abre vantagem sobre Jerônimo, indica pesquisa

Levantamento do Real Time/Big Data aponta crescimento do ex-prefeito de Salvador

Carol Neves

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 09:29

ACM Neto e Jerônimo Crédito: Divulgação

A distância entre ACM Neto e o governador Jerônimo Rodrigues voltou a crescer na disputa pelo Governo da Bahia, segundo a mais recente pesquisa de intenção de votos do instituto Real Time/Big Data, divulgada nesta quarta-feira (26). O levantamento, feito nos dias 24 e 25 de novembro com 1.200 entrevistados e margem de erro de três pontos percentuais, aponta o quadro eleitoral para 2026.

No comparativo com o estudo divulgado em 22 de setembro - quando Neto registrava 40% e Jerônimo, 36% - a vantagem do ex-prefeito saltou de quatro para nove pontos. Agora, no cenário estimulado, ele aparece com 44% das intenções de voto, enquanto o atual governador soma 35%.

Quando a pesquisa é espontânea, e os eleitores citam nomes sem qualquer lista prévia, o ex-prefeito de Salvador mantém a liderança: ACM Neto chega a 12%, Jerônimo marca 9%, e o ministro Rui Costa também é lembrado, com 2%.