Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

ACM Neto lidera com 44% e abre vantagem sobre Jerônimo, indica pesquisa

Levantamento do Real Time/Big Data aponta crescimento do ex-prefeito de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 09:29

ACM Neto e Jerônimo
ACM Neto e Jerônimo Crédito: Divulgação

A distância entre ACM Neto e o governador Jerônimo Rodrigues voltou a crescer na disputa pelo Governo da Bahia, segundo a mais recente pesquisa de intenção de votos do instituto Real Time/Big Data, divulgada nesta quarta-feira (26). O levantamento, feito nos dias 24 e 25 de novembro com 1.200 entrevistados e margem de erro de três pontos percentuais, aponta o quadro eleitoral para 2026.

No comparativo com o estudo divulgado em 22 de setembro - quando Neto registrava 40% e Jerônimo, 36% - a vantagem do ex-prefeito saltou de quatro para nove pontos. Agora, no cenário estimulado, ele aparece com 44% das intenções de voto, enquanto o atual governador soma 35%.

Quando a pesquisa é espontânea, e os eleitores citam nomes sem qualquer lista prévia, o ex-prefeito de Salvador mantém a liderança: ACM Neto chega a 12%, Jerônimo marca 9%, e o ministro Rui Costa também é lembrado, com 2%.

O instituto informa que o levantamento tem índice de confiança de 95%.

Mais recentes

Imagem - Dois adolescentes são mortos a tiros em menos de 24 horas em cidade da Bahia

Dois adolescentes são mortos a tiros em menos de 24 horas em cidade da Bahia
Imagem - Secretaria inicia obra para fechar buraco na Cardeal da Silva; trecho segue bloqueado

Secretaria inicia obra para fechar buraco na Cardeal da Silva; trecho segue bloqueado
Imagem - Promoções-relâmpago e vídeos falsos: saiba quais são os golpes virtuais mais comuns na Black Friday

Promoções-relâmpago e vídeos falsos: saiba quais são os golpes virtuais mais comuns na Black Friday

MAIS LIDAS

Imagem - Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda
01

Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (25 de novembro): oportunidades surgem quando você menos espera
02

Cor e número da sorte de hoje (25 de novembro): oportunidades surgem quando você menos espera

Imagem - Rayssa Leal celebra formatura e emociona com mensagem aos pais e professores
03

Rayssa Leal celebra formatura e emociona com mensagem aos pais e professores

Imagem - Carreira desbloqueada: 6 signos ganham destaque e abrem portas no trabalho nesta terça (25 de novembro)
04

Carreira desbloqueada: 6 signos ganham destaque e abrem portas no trabalho nesta terça (25 de novembro)