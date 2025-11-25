ALERTA

Páginas falsas da Shopee e da Havan enganam consumidores na semana da Black Friday

Pesquisadores da empresa de segurança digital identificaram fraude

Wendel de Novais

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 10:35

Shopee e Havan Crédito: Divulgação/ESET

Pesquisadores da empresa de segurança digital ESET identificaram páginas falsas da Shopee e da Havan criadas para enganar consumidores durante a semana da Black Friday. Os sites copiam o visual das lojas oficiais, anunciam descontos de até 70% e aceitam apenas pagamentos via PIX — um dos principais sinais de fraude.



A falsa página da Shopee, por exemplo, oferecia na semana passada um videogame por R$ 2 mil, valor bem abaixo dos cerca de R$ 3 mil cobrados por lojas confiáveis. Ao g1, a Shopee afirmou que atua imediatamente junto às autoridades sempre que detecta suspeita de fraude. A Havan não respondeu ao contato.

Segundo a ESET, os links falsos circulam em anúncios nas redes sociais, e-mails e mensagens SMS. Quem acessa os sites encontra outro elemento típico dos golpes: a urgência. As páginas exibem contagem regressiva, alertas de “últimas unidades” ou estoques quase esgotados para pressionar a compra rápida.

Os golpistas também deixam pistas. No site fake da Havan, por exemplo, os ícones das redes sociais não levavam a lugar nenhum. Para evitar cair em golpes, os especialistas reforçam algumas orientações:

Analise o site com atenção: páginas falsas imitam lojas oficiais, mas quase sempre têm erros visuais ou links quebrados.



Cuidado com a sensação de urgência: contagens regressivas e alertas de “tempo esgotando” são artifícios comuns para apressar a vítima.

Desconfie de preços muito baixos: valores muito abaixo do mercado costumam indicar fraude.