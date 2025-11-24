Black Friday: fast-foods oferecem hambúrguer grátis, pizza 50% off e combo a R$ 20

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 24 de novembro de 2025 às 13:52
As principais redes de fast-food do país já deram largada para suas promoções de Black Friday, antecipando descontos e vantagens exclusivas para quem compra pelos aplicativos ou participa de programas de fidelidade. Subway, Burger King, Domino’s e McDonald’s divulgaram ofertas que vão de combos baratos a acumulação de pontos, passando por prêmios instantâneos.
Subway: sanduíche de 30 cm pelo preço do de 15 cm
O Subway inicia sua campanha oferecendo sanduíches de 30 cm a R$ 22,90 - o valor do lanche de 15 cm. A ação acontece de 24 a 28 de novembro, com um sabor diferente em promoção a cada dia:
24/11 – frango teriyaki;
25/11 – steak cheddar cremoso;
26/11 – frango defumado com cream cheese;
27/11 – frango;
28/11 – frango empanado.
As ofertas são válidas apenas em lojas participantes e exclusivamente para retirada no balcão.
Burger King: combo 4 por R$ 20 e prêmios no app
O Burger King aposta na campanha “Deu Barato”, cujo destaque é o cupom 4 por R$ 20 no aplicativo. O cliente monta um combo com sanduíche, acompanhamento, sobremesa e refil grátis de bebida. A promoção vale até 30 de novembro.
No mesmo período, o app disponibiliza a mecânica “Taca Fogo”: o usuário sacode a tela e recebe recompensas que podem virar BK Mix, Shake Regular, duas batatas pequenas e outros itens grátis ou com desconto, válidos por 30 minutos.
Além disso, há uma lista de produtos com preços reduzidos, como sundae por R$ 5,90, Rodeio Duplo por R$ 14,90, BK Shake Proteico por R$ 16,90 e Mega Stacker 1.0 + Free Refill por R$ 24,90.
Domino’s: pizzas médias e grandes com 50% de desconto
Como parte da Black Friday, a Domino’s promove a “Pizza Week”, entre 24 e 30 de novembro. O cliente encontra pizzas médias e grandes com 50% de desconto, válidas para todas as massas — fina, tradicional, super fina e borda recheada.
O desconto inclui também a opção “Monte sua pizza”, permitindo personalizar ingredientes.
McDonald’s: Méqui Friday traz combos e pontos extras no aplicativo
O McDonald’s antecipou a Méqui Friday, oferecendo combos promocionais e acúmulo de pontos no Meu Méqui. Uma das ações já disponíveis é o 3 por R$ 15, válido até 23 de novembro: refrigerante de 500 ml mais dois itens entre Cheeseburger, Chicken Jr., Sundae, McFritas média ou McNuggets (4 unidades).
As ofertas mais robustas serão divulgadas durante a semana da Black Friday, válidas para compras pelo app - tanto para retirada quanto delivery. Novos usuários ainda podem ganhar um Big Mac grátis usando o código BIGMACGRATIS em pedidos a partir de R$ 25, até 28/11, limitado a um resgate por CPF.