Black Friday: fast-foods oferecem hambúrguer grátis, pizza 50% off e combo a R$ 20

Ofertas de Subway, Burger King, Domino’s e McDonald’s já estão valendo, com descontos exclusivos nos apps e combos especiais

Carol Neves

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 13:52

Hamburguer e fritas Crédito: Shutterstock

As principais redes de fast-food do país já deram largada para suas promoções de Black Friday, antecipando descontos e vantagens exclusivas para quem compra pelos aplicativos ou participa de programas de fidelidade. Subway, Burger King, Domino’s e McDonald’s divulgaram ofertas que vão de combos baratos a acumulação de pontos, passando por prêmios instantâneos.

Subway: sanduíche de 30 cm pelo preço do de 15 cm

O Subway inicia sua campanha oferecendo sanduíches de 30 cm a R$ 22,90 - o valor do lanche de 15 cm. A ação acontece de 24 a 28 de novembro, com um sabor diferente em promoção a cada dia:

24/11 – frango teriyaki;

25/11 – steak cheddar cremoso;

26/11 – frango defumado com cream cheese;

27/11 – frango;

28/11 – frango empanado.

As ofertas são válidas apenas em lojas participantes e exclusivamente para retirada no balcão.

Burger King: combo 4 por R$ 20 e prêmios no app

O Burger King aposta na campanha “Deu Barato”, cujo destaque é o cupom 4 por R$ 20 no aplicativo. O cliente monta um combo com sanduíche, acompanhamento, sobremesa e refil grátis de bebida. A promoção vale até 30 de novembro.

No mesmo período, o app disponibiliza a mecânica “Taca Fogo”: o usuário sacode a tela e recebe recompensas que podem virar BK Mix, Shake Regular, duas batatas pequenas e outros itens grátis ou com desconto, válidos por 30 minutos.

Além disso, há uma lista de produtos com preços reduzidos, como sundae por R$ 5,90, Rodeio Duplo por R$ 14,90, BK Shake Proteico por R$ 16,90 e Mega Stacker 1.0 + Free Refill por R$ 24,90.

Domino’s: pizzas médias e grandes com 50% de desconto

Como parte da Black Friday, a Domino’s promove a “Pizza Week”, entre 24 e 30 de novembro. O cliente encontra pizzas médias e grandes com 50% de desconto, válidas para todas as massas — fina, tradicional, super fina e borda recheada.

O desconto inclui também a opção “Monte sua pizza”, permitindo personalizar ingredientes.

McDonald’s: Méqui Friday traz combos e pontos extras no aplicativo

O McDonald’s antecipou a Méqui Friday, oferecendo combos promocionais e acúmulo de pontos no Meu Méqui. Uma das ações já disponíveis é o 3 por R$ 15, válido até 23 de novembro: refrigerante de 500 ml mais dois itens entre Cheeseburger, Chicken Jr., Sundae, McFritas média ou McNuggets (4 unidades).