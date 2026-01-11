Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

MEC divulga data para resultados do Enem 2025; confira

Anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 13:48

Prova do Enem 2025
Prova do Enem 2025 Crédito: Angelo Miguel/MEC

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão divulgados no dia 16 de janeiro. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana, nesta sexta-feira (9).

As notas individuais estarão disponíveis na Página do Participante, onde será possível conferir tanto a nota da redação (que varia de zero a mil pontos) quanto a pontuação de cada uma das quatro áreas de conhecimento avaliadas. Para os chamados treineiros, aqueles que não concluíram o ensino médio em 2025, o boletim individual será publicado posteriormente.

Com os resultados do exame, os participantes poderão pleitear uma vaga pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com inscrições do dia 19 a 23 de janeiro; tentar uma bolsa de estudo pelo Programa Universidade para Todos (Prouni), cujas inscrições vão de 26 a 29 de janeiro; ou acessar a educação superior com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Leia mais

Imagem - Certificação do Ensino Médio pelo Enem: como funciona e quem pode fazer

Certificação do Ensino Médio pelo Enem: como funciona e quem pode fazer

Imagem - Mensagens indicam mais duas questões do Enem que 'vazaram' antes da prova e não foram anuladas pelo Inep

Mensagens indicam mais duas questões do Enem que 'vazaram' antes da prova e não foram anuladas pelo Inep

O boletim individual dos treineiros será publicado posteriormente, informou o Ministério da Educação.

Tags:

Enem Educação

Mais recentes

Imagem - Morre Titina Medeiros, atriz de Cheias de Charme e Mar do Sertão, aos 48 anos

Morre Titina Medeiros, atriz de Cheias de Charme e Mar do Sertão, aos 48 anos
Imagem - Veja quais são as vacinas disponíveis hoje no SUS

Veja quais são as vacinas disponíveis hoje no SUS
Imagem - Filho de vereador foi assassinado por namorar ex de traficante

Filho de vereador foi assassinado por namorar ex de traficante

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
02

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'
03

Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'

Imagem - Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa
04

Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa