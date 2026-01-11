EDUCAÇÃO

MEC divulga data para resultados do Enem 2025; confira

Anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana

Millena Marques

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 13:48

Prova do Enem 2025 Crédito: Angelo Miguel/MEC

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão divulgados no dia 16 de janeiro. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana, nesta sexta-feira (9).

As notas individuais estarão disponíveis na Página do Participante, onde será possível conferir tanto a nota da redação (que varia de zero a mil pontos) quanto a pontuação de cada uma das quatro áreas de conhecimento avaliadas. Para os chamados treineiros, aqueles que não concluíram o ensino médio em 2025, o boletim individual será publicado posteriormente.

Com os resultados do exame, os participantes poderão pleitear uma vaga pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com inscrições do dia 19 a 23 de janeiro; tentar uma bolsa de estudo pelo Programa Universidade para Todos (Prouni), cujas inscrições vão de 26 a 29 de janeiro; ou acessar a educação superior com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).