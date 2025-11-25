NO WHATSAPP

Mensagens indicam mais duas questões do Enem que 'vazaram' antes da prova e não foram anuladas pelo Inep

O estudante de medicina Edcley Teixeira divulgou, em março, em um grupo de whatsapp, outras duas questões que foram cobradas na avaliação

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 13:32

O estudante de Medicina Edcley Teixeira divulgou as questões em grupo de Whatsapp, em março Crédito: Reprodução/Instagram

Além das três questões do Enem já anuladas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o estudante de medicina Edcley Teixeira divulgou outras duas questões que foram cobradas na avaliação. As questões anuladas foram divulgadas por ele, durante uma live do Youtube, cinco dias antes do Enem 2025. Já as outras duas, que são questões de matemática quase idênticas às da prova oficial, ele divulgou em um grupo de Whatsapp, com direito a respostas, em março deste ano. As informações são do G1.

As duas questões continuam consideradas válidas no gabarito divulgado pelo Inep. O órgão cancelou apenas as três perguntas que haviam sido expostas por Edcley na live. As duas questões divulgadas no grupo de Whatsapp foram a de probabilidade/lançamento de dados (178 da prova azul, 176 da cinza, 169 da amarela e 172 da verde); e a da solução com concentração de 99,90% (140 da prova azul, 144 da cinza, 137 da amarela e 148 da verde).

Após perceber que o Prêmio Capes de Talento Universitário, voltado a alunos do primeiro ano da graduação, usava questões que funcionavam como um pré-teste para o Enem, Edcley constatou que elas podiam aparecer em edições futuras do exame e começou a incentivar universitários a participar do concurso da Capes. Além disso, fez uma proposta: por cada questão que eles conseguissem memorizar, receberiam o pagamento mínimo de R$ 10. Com esse material, montou um "banco de itens", um acervo de perguntas que usava nas aulas. Também passou a vender o conteúdo em mentorias para estudantes e divulgar as questões no grupo de WhatsApp.

Em 17 de março de 2025, quando divulgou um dass questões, Edcley enviou a seguinte mensagem em um grupo com centenas de alunos que haviam contratado seus serviços de monitoria: “Uma coisa eu garanto: se cair no Enem, pode marcar ‘125/216’ sem medo de ser feliz… Nem leia, não”. No dia 16 de novembro, o Enem 2025 trouxe impressa uma questão de matemática sobre um lançamento de dados cúbicos. A resposta correta, segundo o gabarito oficial do Inep, era a alternativa “E”: “Artur, com possibilidade de 125/216”.

No mesmo mês, ele usou o grupo do Whatsapp para divulgar a outra questão: “Você tem 10 ml de uma solução com concentração de 99,95% de água e o restante de cloro. [De] quantos mililitros de água pura você precisaria adicionar a essa solução para que a concentração de água passe a ser de 99,90%?”. A resposta era 5.

A questão aparece de forma parecida no Enem, com números idênticos aos adiantados por Edcley. Apenas a unidade de medida (litros) é diferente: “Em um laboratório, um recipiente contém 10 litros de uma solução composta apenas pelas substâncias S1 e S2. Dessa solução, 99,95% é de S1. Uma quantidade de S1 será retirada dessa solução, mantendo a quantidade inicial de S2, de modo que 99,90% da nova solução seja de S1. Qual é a quantidade de S1, em litro, que será retirada?”. Resposta? Alternativa “e”: 5.

Nos dois casos, o estudante de medicina comemorou no grupo de alunos quando soube que havia “acertado” na previsão dessas perguntas. Logo após a aplicação da prova oficial, ele resgatou as mensagens de março e disse, a respeito da questão do lançamento de dados: “Olha isso!!! Sei que todos vocês acertaram kakakaka”. Ele comentou ainda sobre a outra questão. “A questão da água, que eu mandei no PV [privado] de todos… Mandei no grupo também! E também tem nos nossos pdfs de pré-teste kakakakkaa. Se alguém errou, é porque não fez”.

Em entrevista ao Fantástico, o estudante negou saber antecipadamente que essas questões entrariam no exame oficial. “Eu acho que essas similaridades pontuais foram coincidências”, disse. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou à TV Verdes Mares na última semana, o Enem “continua, os dois gabaritos já foram divulgados, e o resultado final sairá em janeiro de 2026”.