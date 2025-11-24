ECONOMIA

Black Friday: saiba como gastar menos na compra de novos eletrodomésticos

Confira as dicas que merecem atenção na hora de aproveitar a promoção

Monique Lobo

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 19:22

Atenção ao consumo dos aparelhos pode garantir economia na conta de luz Crédito: Divulgação

Com a proximidade da Black Friday, muita gente já está de olho em eletrodomésticos com descontos convidativos. Mas, além de ficar de olho na promoção, é importante dar atenção a potência de energia para evitar supresas na conta da luz.

De acordo com um levantamento da LUZ, plataforma inteligente para controle do consumo de energia, equipamentos de alta potência ou de uso contínuo podem elevar significativamente o gasto mensal. E o chuveiro elétrico pode ser o grande vilão.

Segundo a pesquisa, em uma residência com conta média de R$ 300, o chuveiro elétrico representa cerca de 41% do consumo, o equivalente a R$ 122,93 por mês. Em seguida, tem o ar-condicionado, responsável por 32% do consumo ou R$ 96,87 por mês.

É importante o cuidado também na escolha da geladeira, que representa 22% do consumo ou R$ 67,05 por mês; e da máquina de lavar roupas, com 11% do consumo ou R$ 33,53 na conta de luz mensal.

Os dados são baseados no monitoramento em tempo real feito pelo app da empresa e refletem o uso médio diário dos equipamentos em uma residência-padrão.

“Ter essa visibilidade ajuda não só a entender onde estão os principais desperdícios, mas também a adquirir novos equipamentos de forma mais consciente, considerando o impacto do uso e o custo de operação ao longo do tempo”, explica Alfredo Silva, sócio-fundador e diretor de tecnologia da LUZ.

Confira como comprar um eletrodoméstico nessa Black Friday sem pesar na conta de energia:

Selo Procel e classe “A”

Prefira modelos com classe “A” de eficiência. Eles podem consumir até 40% menos energia que os de classes inferiores.

Compare o consumo anual (kWh/ano)

Na etiqueta de eficiência, observe o kWh/ano, quanto menor, menor o gasto. Duas geladeiras “A” podem ter consumos bem diferentes.

Ative os recursos inteligentes

Sensores e modos automáticos só geram economia quando estão configurados. Muitos consumidores, no entanto, nunca ativam essas funções.

Tamanho certo para o ambiente

Equipamentos superdimensionados gastam mais sem entregar benefício. Em quartos pequenos, 9.000 BTUs de ar-condicionado costumam bastar.

Busque a tecnologia “Inverter”

Em aparelhos como geladeiras e ar-condicionados, o sistema “Inverter” ajusta a velocidade do motor e evita picos de consumo, garantindo mais eficiência.

Troque os aparelhos muito antigos