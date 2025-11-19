CONSUMO

Eletrodomésticos, vestuário, eletrônicos e smartphones: veja o que os baianos pretendem comprar na Black Friday

Pesquisa aponta que 34% dos jovens entrevistados planejam um gasto superior a R$ 1 mil

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 10:07

Esse ano, o dia da Black Friday coincide com o pagamento da 1ª parcela do 13º salário. E, pelo visto, os baianos estão empolgados a comprar sem culpa, principalmente o público jovem. Uma pesquisa inédita do TIM Ads, plataforma de publicidade da TIM, revela que a grande maioria (88%) dos clientes da operadora com até 35 anos pretende aproveitar as ofertas da data. O levantamento, realizado com 1,2 mil pessoas, destaca um consumidor disposto a investir: 34% dos entrevistados planejam um gasto superior a R$ 1 mil.

O otimismo se reflete na disposição de gastos. O grupo de consumidores que pretende gastar mais de R$ 1 mil é o mais expressivo, somando 34% (dividido entre 20% que planejam desembolsar de R$ 1.001 a R$ 2 mil e 14% que devem investir acima de R$ 2 mil). Na sequência, 20% miram gastos entre R$ 501 e R$ 1 mil, e outros 20% entre R$ 101 e R$ 500. Apenas 4% afirmaram não ter intenção de gastar, reforçando o alto engajamento da data.

Os itens de maior valor estão no radar desse público. Embora eletrodomésticos (19%) lidere a lista de desejos, categorias como vestuário, eletrônicos e smartphones aparecem logo em seguida com 17% das intenções de compras, confirmando a disposição por itens de maior aporte financeiro. O interesse se estende a bem-estar (12%), videogames (12%) e viagens (11%).

A pesquisa do TIM Ads também mapeou o comportamento de compra, mostrando um consumidor "omnichannel". A maioria (32%) planeja dividir as compras entre lojas físicas e virtuais, aproveitando o melhor dos dois mundos. O restante do público se divide entre os que preferem apenas lojas físicas (22%) e os que optarão somente pelo online (21%).