Anjo da Guarda desta segunda (24 de novembro) abre caminhos para Touro, Leão e mais 3 signos: a sorte chega e sua carreira vai decolar

A segunda começa com energia de progresso e merecimento

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 00:30

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia
Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

A segunda-feira (24 de novembro) chega vibrando sucesso e novas oportunidades. Os anjos da guarda anunciam um ciclo próspero para quem vem se dedicando com responsabilidade e fé. É o momento certo para mostrar seu talento, apresentar ideias e se destacar no trabalho. Promoções, convites, parcerias e mudanças positivas podem surgir de repente. O universo está abrindo as portas certas para quem se manteve firme, mesmo nos dias difíceis. É tempo de acreditar no próprio potencial e dar o próximo passo com confiança.

Carta do Baralho Cigano desta segunda (24 de novembro) é O Caixão: não tema o fim, ele é apenas o início de algo melhor

Carta do Baralho Cigano desta segunda (24 de novembro) é O Caixão: não tema o fim, ele é apenas o início de algo melhor

Touro

O esforço constante começa a dar frutos. Reconhecimento e estabilidade estão no horizonte, e uma proposta pode chegar ainda nesta semana. Continue fazendo o seu melhor, o universo está observando e recompensando.

Touro: verde esmeralda por Reprodução

Leão

O brilho natural de Leão volta com força total. A semana começa com chances de promoção, elogios e valorização no trabalho. É hora de confiar na sua liderança e mostrar resultados. O sucesso vem quando você age com coragem e sabedoria.

Leão: laranja intenso por Reprodução

Virgem

O empenho e a disciplina que você manteve, mesmo sem reconhecimento, começam a ser notados. Oportunidades de crescimento e estabilidade financeira se aproximam. O anjo te lembra que cada detalhe bem feito constrói o caminho da prosperidade.

Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução

Escorpião

As portas se abrem no momento certo, e o trabalho começa a fluir com leveza. Parcerias produtivas e convites inesperados podem surgir. O segredo do dia é confiar mais na sua capacidade e menos na opinião dos outros.

Escorpião: preto profundo por Reprodução

Capricórnio

O sucesso que você busca há tanto tempo está ganhando forma. Reconhecimento e segurança profissional se aproximam. Essa é a hora de acreditar, se posicionar e mostrar o quanto você é essencial no que faz.

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Mensagem do dia: “O trabalho feito com fé nunca passa despercebido. O universo recompensa quem planta com dedicação e colhe com humildade.”

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

