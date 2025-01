CURTO-CIRCUITO

Em meio as chuvas de verão, confira 3 dicas para proteger seus eletrodomésticos

Especialista recomenda inspeções periódicas e instalação de dispositivo de segurança

Com a chegada das férias de janeiro, muitas pessoas querem aproveitar as férias viajando e curtindo. Contudo, esse período do verão também é marcado por chuvas com raios e trovões, que acabam gerando curto-circuito e atingindo eletrodomésticos, causando prejuízo para quem não tem atenção com aparelhos domésticos antes de sair de casa.