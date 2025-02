ONLINE

Leilão oferece descontos de até 80% em eletrodomésticos e produtos de beleza; saiba como participar

Lances podem ser feitos até terça-feira (11)

O leilão faz parte do projeto Hisa Reversa, que vai trazer semanalmente a possibilidade de adquirir itens de logística reversa por um valor mais acessível. Entre as marcas de produtos encontrados estão: Electrolux, Kérastase, Samsung, Givenchy, Burigotto, Mor, Philco, Alfameq e Yamaha. Confira aqui mais informações. >

Quem pode participar?

Qualquer pessoa pode participar e dar lances para adquirir os produtos, desde que tenha 18 anos ou mais, esteja cadastrado no site da leiloeira, e concorde com as informações presentes no edital do evento para, na hora da disputa do lote, estar ciente das condições de pagamento e retirada.>