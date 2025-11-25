Criança brasileira tem dedos decepados em escola de Portugal e professora justifica: 'Podia ter acontecido com qualquer menino'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 11:30
O Fantástico revelou neste domingo (23) que a professora responsável pela turma de José Lucas, de 10 anos, enviou uma mensagem à mãe do menino afirmando que o caso, apesar de ser resultado de bullying, foi um acidente.
No texto, ela justificou a situação afirmando que não houve nada pessoal. “Foi um incidente que podia ter acontecido com qualquer menino e ninguém teve intenção de magoar o José”, afirmou.
Na última semana, a mãe, Nívia Estevam, de 27 anos, denunciou o caso nas redes sociais e ganhou ampla repercussão. Ela afirma que o filho já vinha sofrendo agressões antes de ter dois dedos amputados pelos colegas.
Criança brasileira teve dedos decepados em escola de Portugal
Em um episódio anterior, José apareceu com veias estouradas no pescoço. "Eles prenderam meu filho contra a parede e estouraram as veias, deixando marcas roxas”, disse ela ao g1.
Nívia disse ter informado o ocorrido à professora e avisado que não toleraria novas agressões. A docente respondeu que conversaria com os alunos. A escola declarou que “não prestará declarações à comunicação social sobre o caso referido.
Todas as informações sobre o incidente serão divulgadas apenas através de comunicados institucionais, quando o inquérito interno estiver concluído”.