VIOLÊNCIA

Criança brasileira tem dedos decepados em escola de Portugal e professora justifica: 'Podia ter acontecido com qualquer menino'

A mãe do menino denunciou o caso nas redes sociais

Wendel de Novais

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 11:30

Criança teve dedos decepados na escola Crédito: Reprodução

O Fantástico revelou neste domingo (23) que a professora responsável pela turma de José Lucas, de 10 anos, enviou uma mensagem à mãe do menino afirmando que o caso, apesar de ser resultado de bullying, foi um acidente.

No texto, ela justificou a situação afirmando que não houve nada pessoal. “Foi um incidente que podia ter acontecido com qualquer menino e ninguém teve intenção de magoar o José”, afirmou.

Na última semana, a mãe, Nívia Estevam, de 27 anos, denunciou o caso nas redes sociais e ganhou ampla repercussão. Ela afirma que o filho já vinha sofrendo agressões antes de ter dois dedos amputados pelos colegas.

Em um episódio anterior, José apareceu com veias estouradas no pescoço. "Eles prenderam meu filho contra a parede e estouraram as veias, deixando marcas roxas”, disse ela ao g1.

Nívia disse ter informado o ocorrido à professora e avisado que não toleraria novas agressões. A docente respondeu que conversaria com os alunos. A escola declarou que “não prestará declarações à comunicação social sobre o caso referido.