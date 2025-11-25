MINAS GERAIS

Vídeo: ladrão entala em porta giratória e acaba de cueca dentro de banco

Suspeito foi encontrado escondido sob uma escada, com ferimentos leves

Carol Neves

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 13:17

Suspeito ficou preso em porta Crédito: Reprodução

A madrugada de domingo (22) terminou na delegacia para um jovem de 20 anos que tentou furtar uma agência bancária no Centro de Carangola, na Zona da Mata mineira, e acabou transformando o local em palco de uma longa sequência de trapalhadas.

A Polícia Militar chegou ao banco quase duas horas e meia depois que o rapaz entrou no imóvel, momento em que ele ainda tentava deixar a agência. O suspeito foi encontrado escondido sob uma escada, com ferimentos leves e sinais de ter consumido álcool ou drogas, segundo o boletim da PM.

Um homem de 20 anos foi preso na madrugada de sexta-feira (21/11) após ficar preso na porta giratória da agência da Caixa Econômica Federal no Centro de Carangola, na Zona da Mata.



O acionamento do alarme foi informado à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) que prendeu o… pic.twitter.com/v4m1vsdS1f — O TEMPO (@otempo) November 24, 2025

Vídeo mostra séries de tentativas frustradas

As câmeras internas registraram todo o percurso do invasor. Ele acessa a área dos caixas eletrônicos e, a golpes de soco e chute, danifica ao menos três equipamentos. Depois segue em direção à porta giratória e passa quase 20 minutos tentando atravessá-la — primeiro preso pela cintura, depois pelo pescoço. No esforço para se soltar, chega a perder a bermuda, permanecendo apenas de cueca.

Ladrão entala em porta giratória de banco e fica de cueca ao tentar sair Ele fica quase 20 minutos preso na porta giratória do local.

No momento da chegada da polícia, o rapaz estava escondido debaixo de uma escada.

Rapaz de 20 anos, foi preso pela PM de Carangola (MG). pic.twitter.com/UGrhNYLS2h — SINISTROS (@INTERFATOS2) November 25, 2025

Quando finalmente consegue vencer a porta, anda pelas mesas de atendimento, mexe em um armário onde ficam envelopes de cheques e se aproxima de uma porta identificada como área do cofre. Mesmo assim, não consegue levar nada.

Em outro momento, o jovem para diante de uma garrafa de café sobre uma mesinha. Pela gravação, não encontra bebida e continua circulando pela agência. Ao tentar novamente atravessar a porta giratória, falha outra vez.

PM foi acionada pela empresa de vigilância

A corporação foi informada sobre a presença do suspeito por volta de 1h35, conforme a própria PM. Ao ser localizado, o rapaz confessou que entrou pela porta da frente e destruiu os caixas eletrônicos para tentar roubar dinheiro. Após receber atendimento médico, seria encaminhado à Polícia Federal.