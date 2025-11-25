Vídeo: ladrão entala em porta giratória e acaba de cueca dentro de banco

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 13:17
A madrugada de domingo (22) terminou na delegacia para um jovem de 20 anos que tentou furtar uma agência bancária no Centro de Carangola, na Zona da Mata mineira, e acabou transformando o local em palco de uma longa sequência de trapalhadas.
A Polícia Militar chegou ao banco quase duas horas e meia depois que o rapaz entrou no imóvel, momento em que ele ainda tentava deixar a agência. O suspeito foi encontrado escondido sob uma escada, com ferimentos leves e sinais de ter consumido álcool ou drogas, segundo o boletim da PM.
Vídeo mostra séries de tentativas frustradas
As câmeras internas registraram todo o percurso do invasor. Ele acessa a área dos caixas eletrônicos e, a golpes de soco e chute, danifica ao menos três equipamentos. Depois segue em direção à porta giratória e passa quase 20 minutos tentando atravessá-la — primeiro preso pela cintura, depois pelo pescoço. No esforço para se soltar, chega a perder a bermuda, permanecendo apenas de cueca.
Quando finalmente consegue vencer a porta, anda pelas mesas de atendimento, mexe em um armário onde ficam envelopes de cheques e se aproxima de uma porta identificada como área do cofre. Mesmo assim, não consegue levar nada.
Em outro momento, o jovem para diante de uma garrafa de café sobre uma mesinha. Pela gravação, não encontra bebida e continua circulando pela agência. Ao tentar novamente atravessar a porta giratória, falha outra vez.
Ladrão ficou preso em porta
PM foi acionada pela empresa de vigilância
A corporação foi informada sobre a presença do suspeito por volta de 1h35, conforme a própria PM. Ao ser localizado, o rapaz confessou que entrou pela porta da frente e destruiu os caixas eletrônicos para tentar roubar dinheiro. Após receber atendimento médico, seria encaminhado à Polícia Federal.
A Caixa Econômica afirmou que detalhes sobre ocorrências criminosas em suas unidades são repassados exclusivamente às autoridades competentes. A agência funcionou normalmente na segunda-feira (24).