Vídeo: ladrão entala em porta giratória e acaba de cueca dentro de banco

Suspeito foi encontrado escondido sob uma escada, com ferimentos leves

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 13:17

Suspeito ficou preso em porta
Suspeito ficou preso em porta Crédito: Reprodução

A madrugada de domingo (22) terminou na delegacia para um jovem de 20 anos que tentou furtar uma agência bancária no Centro de Carangola, na Zona da Mata mineira, e acabou transformando o local em palco de uma longa sequência de trapalhadas.

A Polícia Militar chegou ao banco quase duas horas e meia depois que o rapaz entrou no imóvel, momento em que ele ainda tentava deixar a agência. O suspeito foi encontrado escondido sob uma escada, com ferimentos leves e sinais de ter consumido álcool ou drogas, segundo o boletim da PM.

Vídeo mostra séries de tentativas frustradas

As câmeras internas registraram todo o percurso do invasor. Ele acessa a área dos caixas eletrônicos e, a golpes de soco e chute, danifica ao menos três equipamentos. Depois segue em direção à porta giratória e passa quase 20 minutos tentando atravessá-la — primeiro preso pela cintura, depois pelo pescoço. No esforço para se soltar, chega a perder a bermuda, permanecendo apenas de cueca.

Quando finalmente consegue vencer a porta, anda pelas mesas de atendimento, mexe em um armário onde ficam envelopes de cheques e se aproxima de uma porta identificada como área do cofre. Mesmo assim, não consegue levar nada.

Em outro momento, o jovem para diante de uma garrafa de café sobre uma mesinha. Pela gravação, não encontra bebida e continua circulando pela agência. Ao tentar novamente atravessar a porta giratória, falha outra vez.

Ladrão ficou preso em porta

Ladrão chegando na agência por Reprodução
Ladrão ficou preso na porta giratória por Reprodução
Ladrão foi filmado preso em porta por Reprodução
Ladrão tentando sair da porta por Reprodução
Suspeito ficou preso em porta por Reprodução
1 de 5
Ladrão chegando na agência por Reprodução

PM foi acionada pela empresa de vigilância

A corporação foi informada sobre a presença do suspeito por volta de 1h35, conforme a própria PM. Ao ser localizado, o rapaz confessou que entrou pela porta da frente e destruiu os caixas eletrônicos para tentar roubar dinheiro. Após receber atendimento médico, seria encaminhado à Polícia Federal.

A Caixa Econômica afirmou que detalhes sobre ocorrências criminosas em suas unidades são repassados exclusivamente às autoridades competentes. A agência funcionou normalmente na segunda-feira (24).

