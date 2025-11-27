Acesse sua conta
Advogada é presa em operação por ser 'porta-voz' de chefe de facção em Salvador

Investigada foi identificada como Poliane França Gomes

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 08:14

Poliane França Gomes
Poliane França Gomes Crédito: Reprodução

A operação que prendeu 12 integrantes do Bonde do Maluco (BDM), em Salvador, na manhã desta quinta-feira (27), foi batizada de Rainha do Sul por um motivo: um dos principais alvos de mandados cumpridos era uma mulher que, assim como na série de TV com o mesmo nome da ação, se envolve no tráfico e vira uma liderança criminosa.

A mulher em questão é a advogada Poliane França Gomes, que foi presa na sua casa na Ladeira do Bambuí, no bairro de São Caetano. Com ela, os policiais encontraram R$ 190 mil em espécie. De acordo com a polícia, o envolvimento dela começou com Poliane prestando ‘serviços jurídicos’ para facção, mas se desenvolveu quando ela passou a ter um relacionamento com uma das lideranças do BDM.

“A investigada, que manteve relacionamento íntimo com o chefe da organização, era responsável por transmitir ordens estratégicas, reorganizar territórios, articular cobranças e manter comunicação direta entre internos do presídio e lideranças externas”, informou a polícia em nota.

Advogada foi presa em casa com R$ 190 mil

Advogada foi presa em casa com R$ 190 mil
Advogada foi presa em casa com R$ 190 mil em espécie por Reprodução
Advogada foi presa em casa com R$ 190 mil em espécie por Reprodução
Advogada foi presa em casa com R$ 190 mil por Reprodução
Advogada foi presa em casa com R$ 190 mil por Reprodução
Advogada foi presa em casa com R$ 190 mil em espécie por Reprodução
Advogada foi presa em casa com R$ 190 mil em espécie por Reprodução
Advogada foi presa em casa com R$ 190 mil em espécie por Reprodução
Advogada foi presa em casa com R$ 190 mil em espécie por Reprodução
1 de 9
Poliane França Gomes por Reprodução

A advogada e os outros presos são investigados por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e participação em ataques armados contra grupos rivais. Além das prisões, houve bloqueio de contas bancárias que podem chegar a R$ 100 milhões e foram apreendidos bens de luxo, como haras com cavalos de raça, uma moto aquática e uma usina de energia solar.

Ao todo, 14 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão já foram cumpridos. Entre os alvos estão responsáveis pela contabilidade do tráfico, gerentes territoriais que comandavam áreas em Feira de Santana, Lauro de Freitas, Camaçari, Salvador e outras cidades baianas.

Outros alvos são operadores encarregados do transporte, armazenamento e distribuição de drogas e armas. As ações ocorrem simultaneamente na Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo.

Até o momento, foram bloqueados sete automóveis, um jetski, um haras com cavalos de raça e uma usina de energia solar avaliada em cerca de R$ 1 milhão. Há bloqueios de contas e investimentos ligados a 26 CPFs e CNPJs.

