Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dois adolescentes são mortos a tiros em menos de 24 horas em cidade da Bahia

Polícia Civil investiga se casos têm relação e busca autoria dos crimes em Dias d'Ávila

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 10:41

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Dois adolescentes de 17 anos foram mortos a tiros em um intervalo inferior a 24 horas em Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. O primeiro caso foi registrado no bairro Concórdia, na manhã de terça-feira (25), e teve como vítima Fábio Santos Alves, executado com disparos de arma de fogo em um crime que assustou moradores da região.

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou o homicídio, relatando que agentes da 36ª Companhia Independente da PM (CIPM) foram acionados, encontraram a vítima sem vida e isolaram a área. Em seguida, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização de perícia e remoção do corpo. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime e tenta identificar os responsáveis.

A 25ª Delegacia Territorial (DT/Dias d’Ávila) instaurou inquérito para apurar autoria e motivação, além de expedir guias para remoção e perícia. A mesma unidade apura outro caso registrado na noite do mesmo dia. No segundo crime, o adolescente Kaique Silva Costa, também de 17 anos, foi baleado em Imbassaí, no Litoral Norte da Bahia, e não resistiu aos ferimentos.

As diligências continuam para esclarecer as circunstâncias dos dois homicídios. Ainda não há informações sobre prisões. Os casos elevaram a sensação de insegurança na cidade, onde há suspeitas de que ao menos um dos crimes esteja relacionado à disputa do tráfico e tenha sido ordenado por Sidinei Santos de Oliveira, conhecido como “Sid”, integrante do Baralho do Crime — lista de criminosos mais procurados da Bahia.

Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
1 de 52
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução

Leia mais

Imagem - Vereador é preso por construir barricadas para facção em troca de votos

Vereador é preso por construir barricadas para facção em troca de votos

Imagem - Idosa morre após ser atropelada e arrastada na Bahia

Idosa morre após ser atropelada e arrastada na Bahia

Imagem - Empresário morre em acidente que ônibus arrastou carro na Bahia

Empresário morre em acidente que ônibus arrastou carro na Bahia

Tags:

Bahia Mortos Adolescentes

Mais recentes

Imagem - Secretaria inicia obra para fechar buraco na Cardeal da Silva; trecho segue bloqueado

Secretaria inicia obra para fechar buraco na Cardeal da Silva; trecho segue bloqueado
Imagem - Promoções-relâmpago e vídeos falsos: saiba quais são os golpes virtuais mais comuns na Black Friday

Promoções-relâmpago e vídeos falsos: saiba quais são os golpes virtuais mais comuns na Black Friday
Imagem - Mansão, carrões e esquema milionário: sete são presos por fraude e lavagem de dinheiro em Feira

Mansão, carrões e esquema milionário: sete são presos por fraude e lavagem de dinheiro em Feira

MAIS LIDAS

Imagem - Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda
01

Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (25 de novembro): oportunidades surgem quando você menos espera
02

Cor e número da sorte de hoje (25 de novembro): oportunidades surgem quando você menos espera

Imagem - Rayssa Leal celebra formatura e emociona com mensagem aos pais e professores
03

Rayssa Leal celebra formatura e emociona com mensagem aos pais e professores

Imagem - Carreira desbloqueada: 6 signos ganham destaque e abrem portas no trabalho nesta terça (25 de novembro)
04

Carreira desbloqueada: 6 signos ganham destaque e abrem portas no trabalho nesta terça (25 de novembro)