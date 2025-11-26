CRIME

Dois adolescentes são mortos a tiros em menos de 24 horas em cidade da Bahia

Polícia Civil investiga se casos têm relação e busca autoria dos crimes em Dias d'Ávila

Dois adolescentes de 17 anos foram mortos a tiros em um intervalo inferior a 24 horas em Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. O primeiro caso foi registrado no bairro Concórdia, na manhã de terça-feira (25), e teve como vítima Fábio Santos Alves, executado com disparos de arma de fogo em um crime que assustou moradores da região.

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou o homicídio, relatando que agentes da 36ª Companhia Independente da PM (CIPM) foram acionados, encontraram a vítima sem vida e isolaram a área. Em seguida, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização de perícia e remoção do corpo. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime e tenta identificar os responsáveis.

A 25ª Delegacia Territorial (DT/Dias d’Ávila) instaurou inquérito para apurar autoria e motivação, além de expedir guias para remoção e perícia. A mesma unidade apura outro caso registrado na noite do mesmo dia. No segundo crime, o adolescente Kaique Silva Costa, também de 17 anos, foi baleado em Imbassaí, no Litoral Norte da Bahia, e não resistiu aos ferimentos.

As diligências continuam para esclarecer as circunstâncias dos dois homicídios. Ainda não há informações sobre prisões. Os casos elevaram a sensação de insegurança na cidade, onde há suspeitas de que ao menos um dos crimes esteja relacionado à disputa do tráfico e tenha sido ordenado por Sidinei Santos de Oliveira, conhecido como “Sid”, integrante do Baralho do Crime — lista de criminosos mais procurados da Bahia.