Empresário morre em acidente que ônibus arrastou carro na Bahia

Ramon Silva Nogueira, 42 anos, estava dentro do veículo arrastado

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 07:47

Ramon estava em carro arrastado no acidente
Ramon estava em carro arrastado no acidente Crédito: Reprodução

O empresário Ramon Silva Nogueira, de 42 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (25) após um acidente entre um carro e um ônibus interestadual, em Feira de Santana, na Avenida Presidente Dutra. Os veículos colidiram em um cruzamento da via por volta das 2h30 da manhã, quando o carro acabou arrastado na pista.

A batida foi registrada em câmeras de segurança, que mostraram um ônibus batendo na lateral do carro de Ramon e o levando na pista por alguns metros. Antes da batida, o empresário seguia pela Avenida Maria Quitéria, que passa pelo cruzamento. A parte lateral do carro ficou completamente amassada pelo impacto.

Ainda não se sabe as circunstâncias do acidente e qual sinal estava fechado. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil da Bahia (PC). O local do acidente e o corpo do empresário passaram por perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Após o procedimento, o corpo foi liberado e levado para Serrinha, onde o empresário morava.

O caso gerou comoção na cidade de Ramon e a gestão municipal a emitiu nota de pesar. “A Prefeitura de Serrinha manifesta solidariedade pelo falecimento do comerciante Ramon Nogueira. A vida é um sopro e, diante dessa perda, expressamos nosso carinho e respeito à família, aos amigos e a todos que conviveram com ele. Que encontrem consolo e serenidade”, escreveu em nota nas redes sociais.

Ramon deixa dois filhos: uma menina de 12 anos e um menino de 4 anos.

