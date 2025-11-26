Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é preso após fingir ser PM durante abordagem policial em Lauro de Freitas

Suspeito estava com veículo roubado e apresentou identidade funcional falsificada

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 07:59

Falso policial é preso pela PM em Lauro de Freitas
Falso policial é preso pela PM em Lauro de Freitas Crédito: Divulgação

Um homem de 36 anos foi preso na noite de terça-feira (25) após tentar se passar por policial militar durante uma abordagem na Avenida Santos Dumont, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ele conduzia um carro prata com restrição de furto e placa clonada.

Segundo a Polícia Militar, equipes do Batalhão Apolo constataram as irregularidades durante a identificação veicular. Ao ser solicitado que se identificasse, o suspeito apresentou uma carteira funcional falsa da Polícia Militar da Bahia.

O homem e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), em Salvador, onde ele foi autuado em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo, receptação e uso de documento falso. O suspeito passou por exames de praxe e permanece custodiado à disposição da Justiça.

Polícia Militar da Bahia

Polícia Militar e Civil por Ascom/PCBA
Policiais militares por Divulgação/ Secom PM-AL
Policiais militares por Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP
Polícia Militar por Rafael Rodrigues/SSP-BA
Polícia Militar por Divulgação
Movimentação de policiais militares no bairro por Reprodução/ TV Bahia
Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar por Divulgação
1 de 9
Polícia Militar e Civil por Ascom/PCBA

Tags:

Polícia Pms

Mais recentes

Imagem - Filho mata mãe e corta dedo para roubar dinheiro da vítima no banco

Filho mata mãe e corta dedo para roubar dinheiro da vítima no banco
Imagem - Influenciadora denuncia personal por abuso sexual em Salvador: 'Colocou minha mão no órgão genital dele'

Influenciadora denuncia personal por abuso sexual em Salvador: 'Colocou minha mão no órgão genital dele'
Imagem - Homem morre afogado no Terminal Náutico de Salvador

Homem morre afogado no Terminal Náutico de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda
01

Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (25 de novembro): oportunidades surgem quando você menos espera
02

Cor e número da sorte de hoje (25 de novembro): oportunidades surgem quando você menos espera

Imagem - Rayssa Leal celebra formatura e emociona com mensagem aos pais e professores
03

Rayssa Leal celebra formatura e emociona com mensagem aos pais e professores

Imagem - Carreira desbloqueada: 6 signos ganham destaque e abrem portas no trabalho nesta terça (25 de novembro)
04

Carreira desbloqueada: 6 signos ganham destaque e abrem portas no trabalho nesta terça (25 de novembro)