Homem é preso após fingir ser PM durante abordagem policial em Lauro de Freitas

Esther Morais
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 07:59
Um homem de 36 anos foi preso na noite de terça-feira (25) após tentar se passar por policial militar durante uma abordagem na Avenida Santos Dumont, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ele conduzia um carro prata com restrição de furto e placa clonada.
Segundo a Polícia Militar, equipes do Batalhão Apolo constataram as irregularidades durante a identificação veicular. Ao ser solicitado que se identificasse, o suspeito apresentou uma carteira funcional falsa da Polícia Militar da Bahia.
O homem e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), em Salvador, onde ele foi autuado em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo, receptação e uso de documento falso. O suspeito passou por exames de praxe e permanece custodiado à disposição da Justiça.
Polícia Militar da Bahia