Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas

Carol Neves
Publicado em 24 de novembro de 2025 às 14:10
A edição 2025 da Caravana de Natal da Coca-Cola começará sua rota pela Bahia em Conceição do Coité, onde o comboio fará sua primeira aparição no dia 25 de novembro, às 18h. A visita integra o Natal Luz Coité 2025, que está em andamento desde 14 de novembro e segue até 4 de janeiro com o tema “Clássicos: Extraordinário Mundo dos Sonhos”.
O município receberá a versão mini-caravana, formada por quatro caminhões temáticos iluminados. O percurso terá aproximadamente 6 km, com saída da distribuidora Fonor, no Açudinho, e duração prevista de cerca de duas horas. A relação detalhada das ruas será divulgada pela Prefeitura nos próximos dias.
A passagem da Caravana deve ser um dos momentos mais esperados da programação natalina da cidade. Após Coité, o desfile segue viagem pelo estado, percorrendo seis cidades baianas ao todo. Informações atualizadas sobre o trajeto e orientações ao público serão divulgadas nos canais oficiais.
Natal Luz de Conceição do Coité
Roteiro da Caravana da Coca-Cola na Bahia
Conceição do Coité
• Data: 25 de novembro
• Horário: 18h
• Saída: Distribuidora Fonor
Feira de Santana
• Data: 2 de dezembro
• Horário: 18h
• Saída: Centro de Distribuição Solar Coca-Cola
• Paradas: Casa Fornari, Mineirão Atakarejo, Boulevard Shopping, Atacadão São Roque (Fraga Maia), Praça de Alimentação (Av. Getúlio Vargas)
Vitória da Conquista
• Data: 5 de dezembro
• Horário: 19h
• Saída: Estacionamento do Boulevard Shopping
• Paradas: Panificadora Pão de Ouro, Praça do Gil, Av. Frei Benjamim, Shopping Conquista Sul
Lauro de Freitas
• Data: 9 de dezembro
• Horário: 18h
• Saída: Parque Shopping Bahia
• Paradas: Atakarejo, Novo Mix Buraquinho, Atacadão, Salvador Norte Shopping
Simões Filho
• Data: 11 de dezembro
• Horário: 18h
• Saída: Fábrica Solar Coca-Cola
• Paradas: Praça da Bíblia, Rede Mix (Av. Washington Luís), Super Cia — Cia 1, Posto Larco — Restaurante Maria Augusta
Salvador
• Data: 12 de dezembro
• Horário: 18h
• Saída: Salvador Shopping
• Paradas: Assaí Atacadista (Av. Paralela), Shopping Bela Vista