NATAL

Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas

Desfile iluminado integra o Natal Luz 2025 e antecede a passagem da Caravana por outras cinco cidades baianas

Carol Neves

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 14:10

3 noites mal dormidas Crédito: Divulgação

A edição 2025 da Caravana de Natal da Coca-Cola começará sua rota pela Bahia em Conceição do Coité, onde o comboio fará sua primeira aparição no dia 25 de novembro, às 18h. A visita integra o Natal Luz Coité 2025, que está em andamento desde 14 de novembro e segue até 4 de janeiro com o tema “Clássicos: Extraordinário Mundo dos Sonhos”.

O município receberá a versão mini-caravana, formada por quatro caminhões temáticos iluminados. O percurso terá aproximadamente 6 km, com saída da distribuidora Fonor, no Açudinho, e duração prevista de cerca de duas horas. A relação detalhada das ruas será divulgada pela Prefeitura nos próximos dias.

A passagem da Caravana deve ser um dos momentos mais esperados da programação natalina da cidade. Após Coité, o desfile segue viagem pelo estado, percorrendo seis cidades baianas ao todo. Informações atualizadas sobre o trajeto e orientações ao público serão divulgadas nos canais oficiais.

Natal Luz de Conceição do Coité 1 de 5

Roteiro da Caravana da Coca-Cola na Bahia

Conceição do Coité

• Data: 25 de novembro

• Horário: 18h

• Saída: Distribuidora Fonor

Feira de Santana

• Data: 2 de dezembro

• Horário: 18h

• Saída: Centro de Distribuição Solar Coca-Cola

• Paradas: Casa Fornari, Mineirão Atakarejo, Boulevard Shopping, Atacadão São Roque (Fraga Maia), Praça de Alimentação (Av. Getúlio Vargas)

Vitória da Conquista

• Data: 5 de dezembro

• Horário: 19h

• Saída: Estacionamento do Boulevard Shopping

• Paradas: Panificadora Pão de Ouro, Praça do Gil, Av. Frei Benjamim, Shopping Conquista Sul

Lauro de Freitas

• Data: 9 de dezembro

• Horário: 18h

• Saída: Parque Shopping Bahia

• Paradas: Atakarejo, Novo Mix Buraquinho, Atacadão, Salvador Norte Shopping

Simões Filho

• Data: 11 de dezembro

• Horário: 18h

• Saída: Fábrica Solar Coca-Cola

• Paradas: Praça da Bíblia, Rede Mix (Av. Washington Luís), Super Cia — Cia 1, Posto Larco — Restaurante Maria Augusta

Salvador

• Data: 12 de dezembro

• Horário: 18h

• Saída: Salvador Shopping