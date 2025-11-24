Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 24 de novembro de 2025 às 15:26
A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) estendeu até o próximo dia 8 de dezembro o prazo para que moradores das zonas próximas ao Carnaval possam solicitar as credenciais veiculares pela internet e recebê-las em casa. O período, iniciado em setembro, acabaria no domingo (23).
Até o momento, apenas cerca de 5,2 mil moradores cadastraram pelo menos um veículo, o que representa aproximadamente 15% dos pouco mais de 33 mil imóveis aptos a receber os adesivos. O requerimento deve ser feito no site da Transalvador. Basta clicar no ícone “Carnaval 2026”. Também na página virtual, o cidadão pode verificar se sua residência está em uma das áreas de restrição da festa.
Para os moradores que já realizaram o cadastro em anos anteriores, o processo é ainda mais simples: basta acessar o sistema com o mesmo login e senha, confirmar o veículo já registrado, substituí-lo ou incluir um novo automóvel. Caso o morador com cadastro prévio não realize nenhuma dessas ações no site até a data limite, será necessário comparecer a um dos postos físicos — que terão datas e locais divulgados posteriormente — caso deseje obter uma nova credencial.
Quem não tem cadastro no site pode fazer virtualmente um novo registro para receber os adesivos em casa também até o dia 23 de novembro. Para isso, o proprietário do imóvel ou o inquilino deverá informar os números do IPTU, do CPF/CNPJ e o endereço de e-mail. Cabe destacar que o número do CPF informado deverá ser o do proprietário do imóvel.
Em seguida, o sistema enviará para o e-mail informado um código de acesso. Após isso, ao ingressar no sistema, poderão ser informados os números do Renavam (que constam no documento do veículo) e da placa do automóvel a ser cadastrado.
Até o final do prazo, todos poderão efetuar mudanças nas placas dos veículos. Após essa data (23/11), o procedimento só poderá ser realizado em um dos postos de atendimento, mediante a troca do adesivo e a apresentação do documento do novo veículo (CRLV). O início do atendimento presencial e os locais onde funcionarão esses postos serão divulgados futuramente.