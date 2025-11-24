CADASTRO

Prazo para credenciamento de veículos de moradores no Carnaval é ampliado; confira a nova data

Moradores de áreas de restrição do Carnaval têm 10 dias para credenciar veículos; saiba como

Yan Inácio

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 15:26

Cadastro agora pode ser feito até o dia 8 de dezembro Crédito: Bruno Concha/PMS

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) estendeu até o próximo dia 8 de dezembro o prazo para que moradores das zonas próximas ao Carnaval possam solicitar as credenciais veiculares pela internet e recebê-las em casa. O período, iniciado em setembro, acabaria no domingo (23).

Até o momento, apenas cerca de 5,2 mil moradores cadastraram pelo menos um veículo, o que representa aproximadamente 15% dos pouco mais de 33 mil imóveis aptos a receber os adesivos. O requerimento deve ser feito no site da Transalvador. Basta clicar no ícone “Carnaval 2026”. Também na página virtual, o cidadão pode verificar se sua residência está em uma das áreas de restrição da festa.

Confira momentos do Carnaval de Salvador em 2025 1 de 14

Para os moradores que já realizaram o cadastro em anos anteriores, o processo é ainda mais simples: basta acessar o sistema com o mesmo login e senha, confirmar o veículo já registrado, substituí-lo ou incluir um novo automóvel. Caso o morador com cadastro prévio não realize nenhuma dessas ações no site até a data limite, será necessário comparecer a um dos postos físicos — que terão datas e locais divulgados posteriormente — caso deseje obter uma nova credencial.

Cadastramento

Quem não tem cadastro no site pode fazer virtualmente um novo registro para receber os adesivos em casa também até o dia 23 de novembro. Para isso, o proprietário do imóvel ou o inquilino deverá informar os números do IPTU, do CPF/CNPJ e o endereço de e-mail. Cabe destacar que o número do CPF informado deverá ser o do proprietário do imóvel.

Em seguida, o sistema enviará para o e-mail informado um código de acesso. Após isso, ao ingressar no sistema, poderão ser informados os números do Renavam (que constam no documento do veículo) e da placa do automóvel a ser cadastrado.