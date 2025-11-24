Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prazo para credenciamento de veículos de moradores no Carnaval é ampliado; confira a nova data

Moradores de áreas de restrição do Carnaval têm 10 dias para credenciar veículos; saiba como

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 15:26

Cadastro pode ser feito até o dia 23 de novembro
Cadastro agora pode ser feito até o dia 8 de dezembro Crédito: Bruno Concha/PMS

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) estendeu até o próximo dia 8 de dezembro o prazo para que moradores das zonas próximas ao Carnaval possam solicitar as credenciais veiculares pela internet e recebê-las em casa. O período, iniciado em setembro, acabaria no domingo (23).

Até o momento, apenas cerca de 5,2 mil moradores cadastraram pelo menos um veículo, o que representa aproximadamente 15% dos pouco mais de 33 mil imóveis aptos a receber os adesivos. O requerimento deve ser feito no site da Transalvador. Basta clicar no ícone “Carnaval 2026”. Também na página virtual, o cidadão pode verificar se sua residência está em uma das áreas de restrição da festa.

Confira momentos do Carnaval de Salvador em 2025

Carnaval de Salvador, 2025 por Ana Lucia Albuquerque/CORREIO
Trio Baiana System no Carnaval de Salvador, 2025 por Marina Silva/CORREIO
Carnaval na Barra, Salvador, 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Pipoca de Ivete Sangalo no Campo Grande, Carnaval de Salvador, 2025 por Marina Silva/CORREIO
Carnaval no Centro da cidade por Marina Silva
Ivete no circuito Dodô por Marina Silva
Terça de Carnaval no Campo Grande com sucesso de público por Marina Silva/CORREIO
Xanddy homenageia Luiz Caldas em figurino usado na abertura do Carnaval por Marina Silva/CORREIO
Felipe Pezzoni e Sergynho Pimenta foram convidados de Carlinhos Brown para abertura do Carnaval por Marina Silva/CORREIO
Saulo com trio pipoca na sexta-feira de Carnaval por Marina Silva/CORREIO
Armadinho, Dodô e Osmar no Carnaval de Salvador por Maysa Polcri/CORREIO
Multidão curte o Carnaval em Salvador por Divulgação/SSP
Carnaval na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Carnaval de Salvador por Arrison Marinho / CORREIO
1 de 14
Carnaval de Salvador, 2025 por Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

Para os moradores que já realizaram o cadastro em anos anteriores, o processo é ainda mais simples: basta acessar o sistema com o mesmo login e senha, confirmar o veículo já registrado, substituí-lo ou incluir um novo automóvel. Caso o morador com cadastro prévio não realize nenhuma dessas ações no site até a data limite, será necessário comparecer a um dos postos físicos — que terão datas e locais divulgados posteriormente — caso deseje obter uma nova credencial.

Cadastramento

Quem não tem cadastro no site pode fazer virtualmente um novo registro para receber os adesivos em casa também até o dia 23 de novembro. Para isso, o proprietário do imóvel ou o inquilino deverá informar os números do IPTU, do CPF/CNPJ e o endereço de e-mail. Cabe destacar que o número do CPF informado deverá ser o do proprietário do imóvel.

Em seguida, o sistema enviará para o e-mail informado um código de acesso. Após isso, ao ingressar no sistema, poderão ser informados os números do Renavam (que constam no documento do veículo) e da placa do automóvel a ser cadastrado.

Até o final do prazo, todos poderão efetuar mudanças nas placas dos veículos. Após essa data (23/11), o procedimento só poderá ser realizado em um dos postos de atendimento, mediante a troca do adesivo e a apresentação do documento do novo veículo (CRLV). O início do atendimento presencial e os locais onde funcionarão esses postos serão divulgados futuramente.

Leia mais

Imagem - Projeto para garantir IPVA grátis para idosos na Bahia é encaminhado ao governo

Projeto para garantir IPVA grátis para idosos na Bahia é encaminhado ao governo

Imagem - Projeto quer ligar a Barra ao Subúrbio pelo mar para reduzir engarrafamento nas ruas de Salvador

Projeto quer ligar a Barra ao Subúrbio pelo mar para reduzir engarrafamento nas ruas de Salvador

Imagem - Câmara aprova projeto que impede presos de votar no Brasil

Câmara aprova projeto que impede presos de votar no Brasil

Tags:

Carnaval

Mais recentes

Imagem - Mais de 500 animais silvestres são resgatados dentro de carro em rodovia na Bahia

Mais de 500 animais silvestres são resgatados dentro de carro em rodovia na Bahia
Imagem - 4 desafios de iniciantes na academia e como superá-los

4 desafios de iniciantes na academia e como superá-los
Imagem - Mulher é detida após esfaquear namorado durante discussão em edifício no Campo Grande

Mulher é detida após esfaquear namorado durante discussão em edifício no Campo Grande

MAIS LIDAS

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas e ventos fortes para Bahia e mais 13 estados
01

Inmet emite alerta de chuvas e ventos fortes para Bahia e mais 13 estados

Imagem - Longevidade perto de estacionar: entenda por que ninguém nascido até o ano 2000 vai chegar aos 100 anos
02

Longevidade perto de estacionar: entenda por que ninguém nascido até o ano 2000 vai chegar aos 100 anos

Imagem - 3 signos encontram até o fim do ano um amor verdadeiro, que surge do nada e muda tudo em suas vidas
03

3 signos encontram até o fim do ano um amor verdadeiro, que surge do nada e muda tudo em suas vidas

Imagem - Médico psiquiatra morto em Salvador era de Recife e foi referência de atendimento humanizado
04

Médico psiquiatra morto em Salvador era de Recife e foi referência de atendimento humanizado