Moradores de áreas de restrição do Carnaval têm 10 dias para credenciar veículos; saiba como

Prazo termina no dia 23 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 10:09

Cadastro pode ser feito até o dia 23 de novembro
Cadastro pode ser feito até o dia 23 de novembro Crédito: Bruno Concha/PMS

Moradores de aproximadamente 30 mil imóveis localizados nas zonas de restrição de circulação para o Carnaval 2026 têm dez dias para credenciar os veículos. O requerimento deve ser feito pelo site da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) até o dia 23 de novembro. O pedido garante o recebimento do adesivo em casa.

Desde a abertura do período de solicitações, em 1º de setembro, pouco mais de 3,4 mil moradores credenciaram ou confirmaram os dados de pelo menos um veículo, o que representa apenas 10% do total de residências aptas a receber as credenciais – cada casa tem direito a até duas.

Para fazer a solicitação, basta acessar o site da Transalvador e clicar no ícone “Carnaval 2026”, disponível na página inicial.

Para os moradores que já realizaram o cadastro em anos anteriores, o processo é ainda mais simples: basta acessar o sistema com o mesmo login e senha, confirmar o veículo já registrado, substituí-lo ou incluir um novo automóvel. Caso o morador com cadastro prévio não realize nenhuma dessas ações no site até a data limite, será necessário comparecer a um dos postos físicos — que terão datas e locais divulgados posteriormente — caso deseje obter uma nova credencial.

Cadastramento

Quem não tem cadastro no site pode fazer virtualmente um novo registro para receber os adesivos em casa também até o dia 23 de novembro. Para isso, o proprietário do imóvel ou o inquilino deverá informar os números do IPTU, do CPF/CNPJ e o endereço de e-mail. Cabe destacar que o número do CPF informado deverá ser o do proprietário do imóvel.

Em seguida, o sistema enviará para o e-mail informado um código de acesso. Após isso, ao ingressar no sistema, poderão ser informados os números do Renavam (que constam no documento do veículo) e da placa do automóvel a ser cadastrado.

Até o final do prazo, todos poderão efetuar mudanças nas placas dos veículos. Após essa data (23/11), o procedimento só poderá ser realizado em um dos postos de atendimento, mediante a troca do adesivo e a apresentação do documento do novo veículo (CRLV). O início do atendimento presencial e os locais onde funcionarão esses postos serão divulgados futuramente.

Cadastro fora do prazo

As credenciais só serão entregues nas residências dos moradores que cadastrarem as placas dos veículos até 23 de novembro no site da Transalvador. Quem perder o prazo terá que retirar as credenciais nos postos de atendimento. Para agilizar a retirada nesses pontos, mesmo após a data limite, o cidadão poderá fazer o cadastro das placas no site, mas deverá comparecer aos balcões para buscar as credenciais.

Zonas de Restrição

Como em anos anteriores, o Carnaval de 2026 contará com cinco grandes áreas de restrição de circulação de veículos. Essas regiões serão subdivididas em um total de 12 subáreas. As credenciais são específicas para cada um dos 12 locais. Os veículos que não possuírem a devida liberação para circulação ou que acessarem outra subzona que não a de sua residência serão autuados.

A multa para quem transitar em local e horário não permitidos pela regulamentação é de R$ 130,16. Trata-se de uma infração de natureza média, prevista no art. 187, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O infrator está sujeito ainda a quatro pontos na CNH.

