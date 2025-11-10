TRÂNSITO

Entenda projeto que prevê aviso imediato para motoristas de Salvador quando o carro for guinchado

Texto será encaminhado para votação em plenário

Millena Marques

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 12:32

Guincho Crédito: Emilly Oliveira/CORREIO

A Câmara Municipal de Salvador analisa um projeto de indicação que propõe que motoristas da cidade sejam notificados sempre que o veículo for removido por infração. A notificação acontecerá por meio de WhatsApp, SMS, ligação telefônica ou até por um adesivo colado no local.

De autoria do vereador João Cláudio Bacelar, o Projeto de Indicação nº 476/2025 nasce de uma queixa comum entre os soteropolitanos: carros removidos e donos sem saber quem levou, para onde foi levado ou como recuperar o bem. Caso aprovada, a medida ficará sob responsabilidade da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

A notificação trará informações essenciais: quem removeu o veículo, o motivo da remoção e o pátio onde ele está custodiado, com base no que já prevê o Código de Trânsito Brasileiro e as resoluções do Contran. O texto ainda sugere ampliar o sistema eletrônico da Transalvador, permitindo acesso rápido por meio de QR Codes instalados em placas de Zona Azul e de proibição de estacionamento, garantindo consulta imediata.

“Ninguém deveria sair de casa para trabalhar e voltar sem saber onde está o próprio carro. Transparência é obrigação do poder público. Se a tecnologia permite avisar o motorista na hora, por que isso ainda não acontece? A cidade só tem a ganhar com um sistema rápido, claro e acessível”, reforça Bacelar.

Além das notificações em tempo real, o projeto recomenda que a Prefeitura divulgue previamente e de forma ampla a lista dos pátios credenciados, organizados por região, facilitando a vida de quem precisa recuperar o veículo.