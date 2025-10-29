DISPENSA DO TRABALHO

Entenda projeto que prevê licença menstrual de até dois dias

Texto segue para análise do Senado



Millena Marques

Agência Brasil

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 10:45

Plenário da Câmara dos Deputados Crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1249/22 que garante licença de até 2 dias consecutivos por mês para mulheres que sofrem com sintomas graves associados ao fluxo menstrual. A medida, aprovada na última terça-feira (28), será aplicada para trabalhadoras com carteira assinada, empregadas domésticas e estagiárias.

Com direito a remuneração, o afastamento será concedido mediante a apresentação de laudo médico que comprove as condições que impeçam temporariamente de exercer as atividades.

O texto aprovado é a versão da relatora, deputada Professora Marcivania (PCdoB-AP), para o projeto de autoria da deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), que argumentou que a medida visa garantir maior equidade e prevenção em saúde ocupacional. “Cerca de 15% das mulheres enfrentam sintomas graves, com fortes dores na região inferior do abdômen e cólicas intensas, que chegam, muitas vezes, a prejudicar a rotina”, explica Jandira Feghali.

Conforme o substitutivo, caberá ao Poder Executivo definir o prazo de validade do laudo médico, a forma de apresentação e a periodicidade de sua renovação, considerando peculiaridades das atividades exercidas pela mulher.

A matéria segue para análise do Senado.