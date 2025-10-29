Acesse sua conta
Entenda projeto que prevê licença menstrual de até dois dias

Texto segue para análise do Senado

  Millena Marques
  Agência Brasil

  • Millena Marques

  • Agência Brasil

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 10:45

Plenário da Câmara dos Deputados
Plenário da Câmara dos Deputados Crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1249/22 que garante licença de até 2 dias consecutivos por mês para mulheres que sofrem com sintomas graves associados ao fluxo menstrual. A medida, aprovada na última terça-feira (28), será aplicada para trabalhadoras com carteira assinada, empregadas domésticas e estagiárias.

Com direito a remuneração, o afastamento será concedido mediante a apresentação de laudo médico que comprove as condições que impeçam temporariamente de exercer as atividades.

O texto aprovado é a versão da relatora, deputada Professora Marcivania (PCdoB-AP), para o projeto de autoria da deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), que argumentou que a medida visa garantir maior equidade e prevenção em saúde ocupacional. “Cerca de 15% das mulheres enfrentam sintomas graves, com fortes dores na região inferior do abdômen e cólicas intensas, que chegam, muitas vezes, a prejudicar a rotina”, explica Jandira Feghali.

Conforme o substitutivo, caberá ao Poder Executivo definir o prazo de validade do laudo médico, a forma de apresentação e a periodicidade de sua renovação, considerando peculiaridades das atividades exercidas pela mulher.

A matéria segue para análise do Senado.

*Com informações da Agência Câmara de Notícias

