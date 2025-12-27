Acesse sua conta
Técnicos de telefonia são sequestrados por integrantes de facção em Salvador

Caso é investigado pela 6ª Delegacia Territorial de Brotas

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 17:06

Polícia Civil prendeu suspeito
Polícia Civil procura suspeitos do crime Crédito: Divulgação

Dois técnicos de telefonioa foram sequestrados neste sábado (27), no bairro de Luiz Anselmo, em Salvador. De acordo com a Polícia Civil, os trabalhadores foram abordados por seis homens, supostamente ligados à facção Comando Vermelho, que teriam impedido a continuidade dos trabalhos. 

As vítimas têm 19 e 43 anos. Ambos tiveram dois celulares roubados. Ainda segundo a polícia, as vítimas foram liberadas depois que os suspeitos ligaram para um comparsa por chamada de vídeo. O homem autorizou a liberação dos trabalhadores durante a ligação. 

O caso é investigado pela 6ª Delegacia Territorial de Brotas como extorsão com obtenção de vantagem econômica e sequestro-relâmpago. A polícia realiza depoimentos e buscas no local para esclarecer as circunstâncias do fato e identificar os autores dos crimes. 

A situação lembra o crime que chocou a Bahia e o Brasil em dezembro deste ano, quando três técnicos de internet foram mortos por integrantes de uma facção criminosa. Os corpos de Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos, Jackson Santos Macedo, 41, e Patrick Vinícius dos Santos Horta, 28, foram encontrados no bairro do Alto do Cabrito, com marcas de tortura. 

A suspeita é que um traficante da facção Bonde do Maluco envolvido no crime achou que os trabalhadores tivessem instalado câmeras na localidade de Marechal Rondon. 

