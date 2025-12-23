CRIME

Mais um suspeito de participar de execução de técnicos de internet é preso em Salvador

Familiares de trabalhadores pediram medidas de proteção ao governo

Maysa Polcri

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 20:08

Técnicos de internet executados por facção Crédito: Reprodução

Mais um homem foi preso nesta terça-feira (23) suspeito de participar das execuções de três técnicos de internet encontrados mortos no dia 16 de dezembro, no Alto do Cabrito, em Salvador. O suspeito, que é apontado como líder de uma facção que atua em Marechal Rondon, se apresentou na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Outro suspeito, que teria participado diretamente dos assassinatos, também se apresentou na sede do DHPP nesta terça-feira (23), conforme havia sido divulgado pela Polícia Civil durante a manhã. Ele passou por exames de lesões corporais e segue à disposição da Justiça.

Além dos dois suspeitos presos nesta terça-feira (23), outros três homens foram alcançados por participação no crime. Um deles, preso na segunda-feira (22), é citado em um vídeo onde criminosos suspeitam que os técnicos estariam instalando câmeras de segurança em Marechal Rondon.

Durante o último final semana, a Polícia Civil divulgou que um suspeito foi preso e outro foi morto em confronto. Jonatas Amorim Nascimento foi localizado no bairro de São Marcos, enquanto o outro, identificado como Caíque Nunes dos Santos, o Badalo, foi morto. Este último também é apontado como executor do crime. A polícia investiga ainda a participação de um adolescente no crime.

Ao total, seis suspeitos de envolvimento nos crimes contra os trabalhadores foram alcançados pela Polícia Civil, por meio da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS). Sendo que um deles foi morto e, o outro, é menor de idade. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia afirma que "as investigações e buscas continuam, com o objetivo de localizar e prender todos os envolvidos". A população pode colaborar repassando informações ao Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP), pelo telefone 181, em anonimato.

O crime

Os técnicos de internet Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos, Jackson Santos Macedo, 41, e Patrick Vinícius dos Santos Horta, 28, foram encontrados mortos no Alto do Cabrito, na noite de terça-feira (16). As vítimas foram encontradas em via pública, fardadas e com as mãos e os pés amarrados.