Maysa Polcri
Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 20:08
Mais um homem foi preso nesta terça-feira (23) suspeito de participar das execuções de três técnicos de internet encontrados mortos no dia 16 de dezembro, no Alto do Cabrito, em Salvador. O suspeito, que é apontado como líder de uma facção que atua em Marechal Rondon, se apresentou na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Outro suspeito, que teria participado diretamente dos assassinatos, também se apresentou na sede do DHPP nesta terça-feira (23), conforme havia sido divulgado pela Polícia Civil durante a manhã. Ele passou por exames de lesões corporais e segue à disposição da Justiça.
Além dos dois suspeitos presos nesta terça-feira (23), outros três homens foram alcançados por participação no crime. Um deles, preso na segunda-feira (22), é citado em um vídeo onde criminosos suspeitam que os técnicos estariam instalando câmeras de segurança em Marechal Rondon.
Durante o último final semana, a Polícia Civil divulgou que um suspeito foi preso e outro foi morto em confronto. Jonatas Amorim Nascimento foi localizado no bairro de São Marcos, enquanto o outro, identificado como Caíque Nunes dos Santos, o Badalo, foi morto. Este último também é apontado como executor do crime. A polícia investiga ainda a participação de um adolescente no crime.
Ao total, seis suspeitos de envolvimento nos crimes contra os trabalhadores foram alcançados pela Polícia Civil, por meio da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS). Sendo que um deles foi morto e, o outro, é menor de idade. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia afirma que "as investigações e buscas continuam, com o objetivo de localizar e prender todos os envolvidos". A população pode colaborar repassando informações ao Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP), pelo telefone 181, em anonimato.
Os técnicos de internet Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos, Jackson Santos Macedo, 41, e Patrick Vinícius dos Santos Horta, 28, foram encontrados mortos no Alto do Cabrito, na noite de terça-feira (16). As vítimas foram encontradas em via pública, fardadas e com as mãos e os pés amarrados.
Em entrevista ao CORREIO, o familiar de uma das vítimas lembrou relatos de ameaça sofridos por um dos técnicos enquanto trabalhava nas ruas e era abordado por traficantes, que mandavam recados intimidadores à empresa. A polícia investiga se os trabalhadores foram mortos após uma "denúncia" de que eles estavam instalando câmeras em Marechal Rondon, bairro onde os suspeitos controlam o tráfico de drogas.