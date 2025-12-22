CRIME

Preso mais um suspeito de participar do triplo homicídio de técnicos de internet em Salvador

Investigado teria monitorado vítimas antes da execução no Alto do Cabrito

Carol Neves

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 21:10

Técnicos de internet executados em Salvador Crédito: Reprodução

A Polícia Civil da Bahia prendeu, nesta segunda-feira (22), o terceiro investigado por envolvimento direto no triplo homicídio que vitimou os técnicos de internet Jackson Santos Macedo, Patrick Vinícius dos Santos Horta e Ricardo Antonio da Silva Souza. As mortes ocorreram no último dia 16, após os trabalhadores serem sequestrados no bairro de Marechal Rondon e executados no Alto do Cabrito, em Salvador.

De acordo com a 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), o homem preso é apontado como peça fundamental na logística do crime. As investigações indicam que ele monitorou os técnicos antes de eles serem levados ao local onde os corpos foram encontrados. A prisão foi realizada por equipes da unidade especializada, que cumpriram mandado de prisão temporária. O nome do suspeito não foi divulgado.

Ordem para matar técnicos de internet veio da cadeia 1 de 6

Segundo a Polícia Civil, a motivação do crime está relacionada à suspeita infundada dos bandidos de que os técnicos estariam instalando câmeras para monitorar integrantes de facções criminosas rivais. A apuração policial revelou que os trabalhadores realizavam apenas a instalação de cabos de fibra óptica para funcionamento de internet.

Vídeos gravados pelos próprios criminosos tiveram papel central no avanço das investigações. Nas imagens, os suspeitos questionam o serviço prestado e sustentam a falsa ideia de que o grupo estaria promovendo videomonitoramento. Em uma das gravações, um dos homens afirma: "Aí, 'Badalo', na ladeira, ó! Uma câmera alí, ó! Tá vendo ali no fio? Olha uma lá, de frente para mim, me monitorando", embora não houvesse câmeras no local. O Badalo citado é , morto pela polícia no final de semana. Segundo a investigação, o homem preso nesta segunda-feira aparece nas gravações e é apontado como responsável por monitorar as vítimas antes da execução.

Com base nas provas, a polícia descartou a hipótese inicial de que o crime teria sido motivado por cobrança de “pedágio” para atuação na área. A empresa responsável pelo serviço confirmou que havia atendimento programado na região, mas negou qualquer ordem de instalação de câmeras ou sistemas de segurança.

Após a prisão, o suspeito passou por exames de praxe e permanece custodiado à disposição da Justiça. A Polícia Civil também requisitou a coleta de material genético e de impressões papiloscópicas, que serão confrontados com vestígios biológicos e marcas colhidas nos locais do crime e nos veículos periciados durante a fase inicial do inquérito.

Sepultamento dos técnicos do Cemitério Bosque da Paz 1 de 5

Onze suspeitos

Ao todo, a investigação da Polícia Civil aponta 11 suspeitos de envolvimento no crime. Entre eles estão quatro mandantes, ligados ao Bonde do Maluco (BDM) - Jorge Ferreira Santos, o Capenga; Venício Bacelar Costa, o Fofão; Antônio Dias de Jesus, o Colorido, todos presos, e Edson Silva de Santana, o Jegue, que segue foragido.

No grupo operacional, a polícia identificou executores e apoiadores logísticos, incluindo Jeferson Caíque Nunes dos Santos, o “Badalo”, morto em confronto com a polícia no final de semana, Jonatas Amorim Nascimento, apontado como olheiro, que foi preso também no fim de semana, além do terceiro investigado preso nesta segunda-feira (22), descrito como responsável por monitorar as vítimas.

"Badalo foi um dos executores, a gente tem material robusto produzido que ele participou tanto do arrebatamento das vítimas como da execução. O John participa juntamente com aqueles que foram flagrados no vídeo como olheiro, de algum modo ele acaba dificultando o acesso das autoridades de chegar aos indivíduos. Não tiveram chance, nenhum contato foi estabelecido entre a empresa, nem com os familiares", disse o delegado titular da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), Victor Spínola, à TV Bahia.

Também nesta segunda-feira, a advogada de um adolescente suspeito de participação no caso compareceu à Delegacia do Adolescente Infrator (DAI) para tratar de questões legais e informou que apresentará o cliente à unidade especializada nos próximos dias. A investigação continua.

Quem eram as vítimas

Os três técnicos assassinados foram identificados como Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos; Jackson Santos Macedo, de 41; e Patrick Vinícius dos Santos Horta, de 28. Eles atuavam com instalação e manutenção de internet quando foram sequestrados e mortos.