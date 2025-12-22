Preso mais um suspeito de participar do triplo homicídio de técnicos de internet em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 21:10
A Polícia Civil da Bahia prendeu, nesta segunda-feira (22), o terceiro investigado por envolvimento direto no triplo homicídio que vitimou os técnicos de internet Jackson Santos Macedo, Patrick Vinícius dos Santos Horta e Ricardo Antonio da Silva Souza. As mortes ocorreram no último dia 16, após os trabalhadores serem sequestrados no bairro de Marechal Rondon e executados no Alto do Cabrito, em Salvador.
De acordo com a 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), o homem preso é apontado como peça fundamental na logística do crime. As investigações indicam que ele monitorou os técnicos antes de eles serem levados ao local onde os corpos foram encontrados. A prisão foi realizada por equipes da unidade especializada, que cumpriram mandado de prisão temporária. O nome do suspeito não foi divulgado.
Ordem para matar técnicos de internet veio da cadeia
Segundo a Polícia Civil, a motivação do crime está relacionada à suspeita infundada dos bandidos de que os técnicos estariam instalando câmeras para monitorar integrantes de facções criminosas rivais. A apuração policial revelou que os trabalhadores realizavam apenas a instalação de cabos de fibra óptica para funcionamento de internet.
Vídeos gravados pelos próprios criminosos tiveram papel central no avanço das investigações. Nas imagens, os suspeitos questionam o serviço prestado e sustentam a falsa ideia de que o grupo estaria promovendo videomonitoramento. Em uma das gravações, um dos homens afirma: "Aí, 'Badalo', na ladeira, ó! Uma câmera alí, ó! Tá vendo ali no fio? Olha uma lá, de frente para mim, me monitorando", embora não houvesse câmeras no local. O Badalo citado é , morto pela polícia no final de semana. Segundo a investigação, o homem preso nesta segunda-feira aparece nas gravações e é apontado como responsável por monitorar as vítimas antes da execução.
Com base nas provas, a polícia descartou a hipótese inicial de que o crime teria sido motivado por cobrança de “pedágio” para atuação na área. A empresa responsável pelo serviço confirmou que havia atendimento programado na região, mas negou qualquer ordem de instalação de câmeras ou sistemas de segurança.
Após a prisão, o suspeito passou por exames de praxe e permanece custodiado à disposição da Justiça. A Polícia Civil também requisitou a coleta de material genético e de impressões papiloscópicas, que serão confrontados com vestígios biológicos e marcas colhidas nos locais do crime e nos veículos periciados durante a fase inicial do inquérito.
Onze suspeitos
Ao todo, a investigação da Polícia Civil aponta 11 suspeitos de envolvimento no crime. Entre eles estão quatro mandantes, ligados ao Bonde do Maluco (BDM) - Jorge Ferreira Santos, o Capenga; Venício Bacelar Costa, o Fofão; Antônio Dias de Jesus, o Colorido, todos presos, e Edson Silva de Santana, o Jegue, que segue foragido.
No grupo operacional, a polícia identificou executores e apoiadores logísticos, incluindo Jeferson Caíque Nunes dos Santos, o “Badalo”, morto em confronto com a polícia no final de semana, Jonatas Amorim Nascimento, apontado como olheiro, que foi preso também no fim de semana, além do terceiro investigado preso nesta segunda-feira (22), descrito como responsável por monitorar as vítimas.
"Badalo foi um dos executores, a gente tem material robusto produzido que ele participou tanto do arrebatamento das vítimas como da execução. O John participa juntamente com aqueles que foram flagrados no vídeo como olheiro, de algum modo ele acaba dificultando o acesso das autoridades de chegar aos indivíduos. Não tiveram chance, nenhum contato foi estabelecido entre a empresa, nem com os familiares", disse o delegado titular da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), Victor Spínola, à TV Bahia.
Também nesta segunda-feira, a advogada de um adolescente suspeito de participação no caso compareceu à Delegacia do Adolescente Infrator (DAI) para tratar de questões legais e informou que apresentará o cliente à unidade especializada nos próximos dias. A investigação continua.
Quem eram as vítimas
Os três técnicos assassinados foram identificados como Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos; Jackson Santos Macedo, de 41; e Patrick Vinícius dos Santos Horta, de 28. Eles atuavam com instalação e manutenção de internet quando foram sequestrados e mortos.
Poucas horas antes do crime, os três chegaram a gravar um vídeo para as redes sociais, no qual aparecem brincando antes do início do expediente.