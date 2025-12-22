Acesse sua conta
Vídeo mostra suspeitos monitorando técnicos de internet e alertando facção antes de crime

Os três trabalhadores foram executados brutalmente

  Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 19:06

Jackson, Ricardo e Patrick foram executados por facção
Jackson, Ricardo e Patrick foram executados por facção

A Polícia Civil da Bahia reuniu novos elementos que ajudam a esclarecer a morte de três técnicos de internet sequestrados em Marechal Rondon e assassinados na semana passada, em Salvador. Entre as provas estão vídeos gravados por criminosos e mensagens trocadas por WhatsApp que mostram como a decisão pela execução foi tomada, mesmo sem a presença dos mandantes no local.

Nas imagens analisadas pelos investigadores, um dos suspeitos sustenta que os técnicos estariam instalando câmeras para monitorar integrantes do Bonde do Maluco (BDM). Apesar da acusação, os vídeos não exibem qualquer equipamento de vigilância no ambiente. Durante a gravação, o homem cita o apelido “Badalo”, referência a Jeferson Caíque Nunes dos Santos, morto no último domingo (21) pela polícia.

"Aí, 'Badalo', na ladeira, ó! Uma câmera alí, ó! Tá vendo ali no fio? Olha uma lá, de frente para mim, me monitorando", disse o traficante, filmando o equipamento que não é uma câmera. A suspeita de que os técnicos estavam envolvidos em um videomonitoramento teria motivado o crime. Eles chegam a filmar um panfleto da empresa. "Estranho, irmão". 

Com isso, a investigação descartou a hipótese inicial de que os trabalhadores foram mortos por não pagar "pedágio" para trabalhar no local. Na verdade, os criminosos tiveram uma "percepção equivocada" de que os técnicos estariam atuando para rivais do Comando Vermelho instalando as câmeras. Na verdade, eles estavam instalando cabo de fibra ótica para funcionamento de internet. 

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), “Badalo” havia deixado o presídio de Salvador em outubro deste ano. Com ele, a polícia encontrou o celular pertencente a um dos técnicos assassinados, reforçando a ligação com o crime.

A empresa para a qual as vítimas prestavam serviço confirmou que havia atendimento programado na região, mas negou qualquer ordem de instalação de câmeras ou sistemas de segurança. As apurações indicam que Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos, Jackson Santos Macedo, de 41, e Patrick Vinícius dos Santos Horta, de 28, realizavam apenas a passagem de cabos de fibra óptica.

Os três profissionais foram sequestrados em Marechal Rondon, mas os corpos acabaram deixados no bairro do Alto do Cabrito. A escolha do local teria sido calculada como provocação à facção rival Comando Vermelho (CV), que os criminosos acreditavam estar monitorando aquela área.

Ordem para matar técnicos de internet veio da cadeia

Autorização do crime

As investigações apontam que quatro nomes atuaram como mandantes do crime - e três destes estão na cadeia. O quarto, que está foragido, já fez parte do Baralho do Crime, que lista os bandidos mais procurados da Bahia. 

Três dos bandidos que ordenaram as mortes foram identificados como Jorge Ferreira Santos, o Capenga; Venício Bacelar Costa, o Fofão; e Antônio Dias de Jesus, o Colorido, todos ligados ao Bonde do Maluco (BDM), segundo a TV Bahia.  

O quarto mandante, identificado como Edson Silva de Santana, o Jegue, segue foragido. Ele já integrou o Baralho do Crime, lista da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) que reúne os criminosos mais procurados do estado. Há suspeita de que ele esteja no Rio de Janeiro.

Conversas obtidas pela Polícia Civil mostram toda a articulação do crime, desde a chegada dos técnicos ao bairro até a ordem final para matá-los. As mensagens revelam que, em um primeiro momento, os profissionais chegaram a ser liberados pelos traficantes. A execução, no entanto, foi determinada depois por ordem dos mandantes, que não estavam no local. Não houve nenhum contato nem com a empresa dos técnicos, nem com familiares. 

"Badalo foi um dos executores, a gente tem material robusto produzido que ele participou tanto do arrebatamento das vítimas como da execução. O John participa juntamente com aqueles que foram flagrados no vídeo como olheiro, de algum modo ele acaba dificultando o acesso das autoridades de chegar aos indivíduos. Não tiveram chance, nenhum contato foi estabelecido entre a empresa, nem com os familiares. Outro indivíduo acaba de se apresentar, um menor que participou de certo modo como olheiro, e acaba de se apresentar", disse o delegado titular da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), Victor Spínola, à TV Bahia.

Quem eram as vítimas

Os três técnicos assassinados foram identificados como Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos; Jackson Santos Macedo, de 41; e Patrick Vinícius dos Santos Horta, de 28. Eles atuavam com instalação e manutenção de internet quando foram sequestrados e mortos.

Poucas horas antes do crime, os três chegaram a gravar um vídeo para as redes sociais, no qual aparecem brincando antes do início do expediente.

Crime Técnicos de Internet

