Ordem para matar técnicos de internet em Salvador partiu de dentro da cadeia

Três dos quatro mandantes já estão presos; ao todo 11 participaram do crime

  • Carol Neves

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 16:28

Jorge Ferreira Santos, Venício Bacelar Costa e Antônio Dias de Jesus estão presos

As investigações sobre o assassinato de três técnicos de internet em Salvador revelaram que a ordem para as execuções partiu de dentro do sistema prisional. Três dos quatro mandantes do crime já estão presos e teriam “autorizado” as mortes, enquanto outros integrantes da facção participaram diretamente da ação. Ao todo, 11 criminosos estão por trás do crime. 

Um dos suspeitos, Jeferson Caíque Nunes dos Santos, conhecido como “Badalo”, foi morto pelos policiais no domingo (21). De acordo com a SSP-BA, ele havia deixado o Complexo Penitenciário da Mata Escura em outubro deste ano, após obter livramento condicional. Com ele, foi encontrado o celular de um dos técnicos assassinados. Já Jonatas Amorim Nascimento foi preso, na mesma data. Um menor de idade também envolvido no crime se apresentou à polícia nesta segunda (22).

"Badalo foi um dos executores, a gente tem material robusto produzido que ele participou tanto do arrebatamento das vítimas como da execução. O John participa juntamente com aqueles que foram flagrados no vídeo como olheiro, de algum modo ele acaba dificultando o acesso das autoridades de chegar aos indivíduos. Não tiveram chance, nenhum contato foi estabelecido entre a empresa, nem com os familiares. Outro indivíduo acaba de se apresentar, um menor que participou de certo modo como olheiro, e acaba de se apresentar", disse o delegado titular da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), Victor Spínola.

Ordem para matar técnicos de internet veio da cadeia

O trio que ordenou as mortes foi identificado como Jorge Ferreira Santos, o Capenga; Venício Bacelar Costa, o Fofão; e Antônio Dias de Jesus, o Colorido, todos ligados ao Bonde do Maluco (BDM), segundo a emissora. Eles determinaram a execução das vítimas após receberem uma denúncia de que os trabalhadores estariam instalando câmeras de vigilância no bairro de Marechal Rondon, área de atuação da facção. Um vídeo 

Um quarto mandante, identificado como Edson Silva de Santana, o Jegue, segue foragido. Ele já integrou o Baralho do Crime, lista da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) que reúne os criminosos mais procurados do estado.

Execução e localização das vítimas

As vítimas - Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos; Jackson Santos Macedo, de 41; e Patrick Vinícius dos Santos Horta, de 28 - foram encontradas mortas na terça-feira (16), no bairro Alto do Cabrito, no subúrbio de Salvador. Os corpos apresentavam marcas de tiros, além de mãos e pés amarrados.

Segundo a Polícia Civil, os três técnicos usavam uniformes da empresa de internet e se preparavam para realizar um serviço em Marechal Rondon quando foram abordados e assassinados.

A principal linha de investigação aponta que o crime foi uma retaliação da facção criminosa que atua em Marechal Rondon. Os técnicos teriam sido confundidos com agentes que estariam instalando câmeras de vigilância para monitoramento da área.

