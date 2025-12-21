SALVADOR

Traficante que matou técnicos de internet saiu de presídio e estava livre há dois meses

Jeferson Caíque Nunes dos Santos, o “Badalo”, foi morto em confronto

Wendel de Novais

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 14:49

Jeferson 'Badalo' foi morto e Jônatas foi preso Crédito: Reprodução

Um dos traficantes alvo de uma operação deflagrada após as mortes dos técnicos de internet no Alto do Cabrito, em Salvador, estava em liberdade condicional havia dois meses. De acordo com a polícia, Jeferson Caíque Nunes dos Santos, o “Badalo”, deixou o Complexo Penitenciário de Mata Escura, na capital baiana, em outubro, após obter progressão de pena e livramento condicional.

“Jeferson Caíque Nunes dos Santos, o ‘Badalo’, tinha passagens por roubo a banco com uso de explosivos e tráfico de drogas. Ele estava no Complexo Penitenciário de Mata Escura quando ganhou liberdade através de livramento condicional”, informou a Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA) em nota divulgada após a operação que localizou o traficante e um segundo envolvido no crime.

Badalo foi encontrado no bairro de Massaranduba e reagiu à abordagem efetuando disparos de arma de fogo. Houve confronto, ele foi atingido, socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Imagens do investigado circulam nas redes sociais e passaram a integrar o material analisado no inquérito.

O segundo investigado localizado é Jonatas Amorim Nascimento, conhecido como Jon. Ele teve a prisão decretada pela Justiça e foi encontrado no bairro de São Marcos. Contra o investigado havia mandado judicial relacionado diretamente à participação no triplo homicídio. As diligências também incluíram buscas em outros bairros, como Marechal Rondon, onde os técnicos teriam sido sequestrados, e Campinas de Pirajá, mas não houve prisões nessas duas localidades.

As ações fazem parte do desdobramento das investigações sobre as mortes de Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos, Jackson Santos Macedo, de 41, e Patrick Vinícius dos Santos Horta, de 28. O caso ganhou grande repercussão pela possível atuação de facção criminosa.

As investigações apontam que os técnicos trabalhavam para uma empresa provedora de internet e teriam sido sequestrados, amarrados e executados. Em um primeiro momento, a apuração indicava que o crime poderia estar ligado à cobrança de propina atribuída a integrantes do Comando Vermelho (CV), diante da recusa da empresa em pagar valores exigidos para atuar na região.

Com o avanço das investigações, a principal linha passou a indicar que os trabalhadores podem ter sido confundidos ou acusados de instalar equipamentos de monitoramento em áreas controladas por uma facção associada ao Bonde do Maluco (BDM). A identificação dos suspeitos ocorreu após o cruzamento de informações levantadas durante a apuração e o uso de ferramentas de inteligência, o que levou à localização dos envolvidos.