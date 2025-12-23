Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mais um suspeito é preso por envolvimento na morte de técnicos de internet em Salvador

Três suspeitos já estão presos; ao todo 11 participaram do crime

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 09:26

Jorge Ferreira Santos, Venício Bacelar Costa e Antônio Dias de Jesus estão presos
Jorge Ferreira Santos, Venício Bacelar Costa e Antônio Dias de Jesus estão presos Crédito: Reprodução

Mais um homem foi preso por envolvimento na morte de técnicos de internet no Alto do Cabrito, no subúrbio de Salvador. O acusado, que participou diretamente da execução das vítimas, se apresentou no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na madrugada desta terça-feira (23). O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (BTS).

Com este preso, já foram alcançados quatro envolvidos nos crimes contra os trabalhadores. O segundo acusado, preso na noite de segunda-feira (21), passou por exames de lesões no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e está à disposição da Justiça.

Também na noite de segunda-feira (22), outro suspeito teve o mandado de prisão cumprido ao se apresentar no Departamento. Ele é um dos citados pelos comparsas em um vídeo que circulou nas redes sociais, onde os criminosos suspeitaram que os técnicos estariam instalando câmeras de vigilância.

Já na Operação Signum Fractum, deflagrada no domingo (21), dois acusados foram alcançados. Um foi localizado em São Marcos e teve o mandado de prisão cumprido. Já Caíque Nunes dos Santos, o “Badalo”, entrou em confronto com as equipes da Polícia Civil, foi atingido, socorrido, mas não resistiu. Ele é suspeito de ser um dos executores do triplo homicídio.

A população também pode colaborar repassando informações para o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP), por meio de ligação para o 181. Não precisa se identificar.

Segundo a Polícia Civil, a motivação do crime está relacionada à suspeita infundada dos bandidos de que os técnicos estariam instalando câmeras para monitorar integrantes de facções criminosas rivais. A apuração policial revelou que os trabalhadores realizavam apenas a instalação de cabos de fibra óptica para funcionamento de internet.

Ordem para matar técnicos de internet veio da cadeia

Jackson, Ricardo e Patrick foram executados por facção por Reprodução
Ricardo Antônio da Silva Souza, Jackson Santos Macedo e Patrick Vinícius dos Santos Horta foram mortos por Reprodução/TV Bahia
Edson Silva de Santana, o Jegue, é apontado como mandante e está foragido por Reprodução
Jorge Ferreira Santos, Venício Bacelar Costa e Antônio Dias de Jesus estão presos por Reprodução
Técnicos de internet executados por facção por Reprodução
Ricardo é um dos técnicos de internet mortos por Reprodução
1 de 6
Jackson, Ricardo e Patrick foram executados por facção por Reprodução

Vídeos gravados pelos próprios criminosos tiveram papel central no avanço das investigações. Nas imagens, os suspeitos questionam o serviço prestado e sustentam a falsa ideia de que o grupo estaria promovendo videomonitoramento. Em uma das gravações, um dos homens afirma: "Aí, 'Badalo', na ladeira, ó! Uma câmera alí, ó! Tá vendo ali no fio? Olha uma lá, de frente para mim, me monitorando", embora não houvesse câmeras no local.

Leia mais

Imagem - Facção força técnicos de internet a instalar câmeras  para monitorar a polícia

Facção força técnicos de internet a instalar câmeras  para monitorar a polícia

Imagem - Traficante que matou técnicos de internet saiu de presídio e estava livre há dois meses

Traficante que matou técnicos de internet saiu de presídio e estava livre há dois meses

Imagem - Traficante é morto e outro é preso em operação após morte de técnicos de internet em Salvador

Traficante é morto e outro é preso em operação após morte de técnicos de internet em Salvador

Execução e localização das vítimas

As vítimas - Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos; Jackson Santos Macedo, de 41; e Patrick Vinícius dos Santos Horta, de 28 - foram encontradas mortas na terça-feira (16), no bairro Alto do Cabrito, no subúrbio de Salvador. Os corpos apresentavam marcas de tiros, além de mãos e pés amarrados.

Sepultamento dos técnicos do Cemitério Bosque da Paz

Corpos dos técnicos foram sepultados nesta quarta (17) por Gilberto Barbosa/CORREIO
Corpos dos técnicos foram sepultados nesta quarta (17) por Gilberto Barbosa/CORREIO
Corpos dos técnicos foram sepultados nesta quarta (17) por Gilberto Barbosa/CORREIO
Corpos dos técnicos foram sepultados nesta quarta (17) por Gilberto Barbosa/CORREIO
Corpos dos técnicos foram sepultados nesta quarta (17) por Gilberto Barbosa/CORREIO
1 de 5
Corpos dos técnicos foram sepultados nesta quarta (17) por Gilberto Barbosa/CORREIO

Segundo a Polícia Civil, os três técnicos usavam uniformes da empresa de internet e se preparavam para realizar um serviço em Marechal Rondon quando foram abordados e assassinados.

A principal linha de investigação aponta que o crime foi uma retaliação da facção criminosa que atua em Marechal Rondon. Os técnicos teriam sido confundidos com agentes que estariam instalando câmeras de vigilância para monitoramento da área.

Tags:

Salvador Alto do Cabrito Técnicos de Internet

Mais recentes

Imagem - Bandeira Roxa: caravelas-portuguesas aparecem em praias de Salvador

Bandeira Roxa: caravelas-portuguesas aparecem em praias de Salvador
Imagem - Últimos dias: Shoppings de Salvador alteram horários de funcionamento para as compras de fim de ano

Últimos dias: Shoppings de Salvador alteram horários de funcionamento para as compras de fim de ano
Imagem - BaianaSystem divulga retorno do Navio Pirata ao circuito Dodô; confira agenda de Carnaval

BaianaSystem divulga retorno do Navio Pirata ao circuito Dodô; confira agenda de Carnaval

MAIS LIDAS

Imagem - Morre Rogério Vargens, ex-reitor da Ufba e referência na engenharia civil
01

Morre Rogério Vargens, ex-reitor da Ufba e referência na engenharia civil

Imagem - Leão e Capricórnio encaram conversas definitivas e decisões urgentes antes do Ano-Novo
02

Leão e Capricórnio encaram conversas definitivas e decisões urgentes antes do Ano-Novo

Imagem - Sesab abre vagas para processo seletivo com salários de até R$ 6,5 mil
03

Sesab abre vagas para processo seletivo com salários de até R$ 6,5 mil

Imagem - Linha do tempo: cronologia mostra como foi feminicídio de comerciante deixada em freezer em Periperi
04

Linha do tempo: cronologia mostra como foi feminicídio de comerciante deixada em freezer em Periperi