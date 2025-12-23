POLÍCIA

Mais um suspeito é preso por envolvimento na morte de técnicos de internet em Salvador

Três suspeitos já estão presos; ao todo 11 participaram do crime

Millena Marques

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 09:26

Jorge Ferreira Santos, Venício Bacelar Costa e Antônio Dias de Jesus estão presos Crédito: Reprodução

Mais um homem foi preso por envolvimento na morte de técnicos de internet no Alto do Cabrito, no subúrbio de Salvador. O acusado, que participou diretamente da execução das vítimas, se apresentou no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na madrugada desta terça-feira (23). O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (BTS).

Com este preso, já foram alcançados quatro envolvidos nos crimes contra os trabalhadores. O segundo acusado, preso na noite de segunda-feira (21), passou por exames de lesões no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e está à disposição da Justiça.

Também na noite de segunda-feira (22), outro suspeito teve o mandado de prisão cumprido ao se apresentar no Departamento. Ele é um dos citados pelos comparsas em um vídeo que circulou nas redes sociais, onde os criminosos suspeitaram que os técnicos estariam instalando câmeras de vigilância.

Já na Operação Signum Fractum, deflagrada no domingo (21), dois acusados foram alcançados. Um foi localizado em São Marcos e teve o mandado de prisão cumprido. Já Caíque Nunes dos Santos, o “Badalo”, entrou em confronto com as equipes da Polícia Civil, foi atingido, socorrido, mas não resistiu. Ele é suspeito de ser um dos executores do triplo homicídio.

A população também pode colaborar repassando informações para o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP), por meio de ligação para o 181. Não precisa se identificar.

Segundo a Polícia Civil, a motivação do crime está relacionada à suspeita infundada dos bandidos de que os técnicos estariam instalando câmeras para monitorar integrantes de facções criminosas rivais. A apuração policial revelou que os trabalhadores realizavam apenas a instalação de cabos de fibra óptica para funcionamento de internet.

Vídeos gravados pelos próprios criminosos tiveram papel central no avanço das investigações. Nas imagens, os suspeitos questionam o serviço prestado e sustentam a falsa ideia de que o grupo estaria promovendo videomonitoramento. Em uma das gravações, um dos homens afirma: "Aí, 'Badalo', na ladeira, ó! Uma câmera alí, ó! Tá vendo ali no fio? Olha uma lá, de frente para mim, me monitorando", embora não houvesse câmeras no local.

Execução e localização das vítimas

As vítimas - Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos; Jackson Santos Macedo, de 41; e Patrick Vinícius dos Santos Horta, de 28 - foram encontradas mortas na terça-feira (16), no bairro Alto do Cabrito, no subúrbio de Salvador. Os corpos apresentavam marcas de tiros, além de mãos e pés amarrados.

Segundo a Polícia Civil, os três técnicos usavam uniformes da empresa de internet e se preparavam para realizar um serviço em Marechal Rondon quando foram abordados e assassinados.