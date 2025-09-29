Acesse sua conta
Entenda projeto de lei que propõe redução de multas da Zona Azul em Salvador

Texto prevê que os condutores tenham até 72 horas para regularizar o pagamento da tarifa

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 13:08

Zona Azul
Zona Azul Crédito: Jefferson Peixoto/Secom

A Câmara Municipal de Salvador aprovou um projeto de lei que propõe a redução de multas da Zona Azul em Salvador. De autoria do vereador João Cláudio Bacelar (Podemos), o texto prevê que os condutores tenham até 72 horas para regularizar o pagamento da tarifa de estacionamento rotativo (Zona Azul), evitando a aplicação imediata de multas.

A medida, segundo o edil, busca resguardar aqueles que, por esquecimento ou dificuldades no uso do aplicativo, deixam de efetuar o pagamento no momento da utilização da vaga.

“Nosso objetivo é oferecer bom senso e equilíbrio. Muitas vezes, o motorista não paga a tarifa não por má-fé, mas por esquecimento ou falta de acesso imediato ao aplicativo. Com essa medida, damos oportunidade de regularização e evitamos penalizar injustamente o cidadão”, afirmou Bacelar.

Em Salvador, a Zona Azul funciona de segunda a sábado, das 7h às 19h, ou de segunda a domingo, das 7h às 00h, a depender do local. Os valores são de R$ 3 (2 horas), R$ 6 (6 horas) e R$ 9 (até 12 horas).

