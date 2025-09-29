ESTACIONAMENTO

Entenda projeto de lei que propõe redução de multas da Zona Azul em Salvador

Texto prevê que os condutores tenham até 72 horas para regularizar o pagamento da tarifa

Millena Marques

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 13:08

Zona Azul Crédito: Jefferson Peixoto/Secom

A Câmara Municipal de Salvador aprovou um projeto de lei que propõe a redução de multas da Zona Azul em Salvador. De autoria do vereador João Cláudio Bacelar (Podemos), o texto prevê que os condutores tenham até 72 horas para regularizar o pagamento da tarifa de estacionamento rotativo (Zona Azul), evitando a aplicação imediata de multas.

A medida, segundo o edil, busca resguardar aqueles que, por esquecimento ou dificuldades no uso do aplicativo, deixam de efetuar o pagamento no momento da utilização da vaga.

“Nosso objetivo é oferecer bom senso e equilíbrio. Muitas vezes, o motorista não paga a tarifa não por má-fé, mas por esquecimento ou falta de acesso imediato ao aplicativo. Com essa medida, damos oportunidade de regularização e evitamos penalizar injustamente o cidadão”, afirmou Bacelar.