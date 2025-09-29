Salvador terá pontos de ônibus monitorados das 20h às 5h; saiba mais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Alô Alô Bahia
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 11:20
Salvador terá pontos de ônibus monitorados por câmeras de seguranças das 20h às 5h. A novidade faz parte do projeto Abrigo Amigo, iniciativa que tem o objetivo de aumentar a sensação de segurança para os usuários do transporte público.
A capital baiana receberá 50 unidades que farão parte do projeto piloto, fruto de uma parceria público-privada com a Eletromidia e a Claro, em colaboração com a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) e da Secretaria Municipal De Mobilidade (Semob).
O sistema terá com câmeras de alta resolução, alto-falantes, microfones sensíveis e internet de alta velocidade. Durante o período de monitoramento, os abrigos oferecerão a possibilidade de acionamento de uma central. Caso haja apenas uma pessoa aguardando no local, o painel entra em modo especial e exibe a opção de iniciar uma chamada de vídeo. Uma atendente acompanha em tempo real o passageiro até o embarque no ônibus, encerrando a chamada em seguida.
O Abrigo Amigo foi criado em 2023 e já funciona em São Paulo, Rio de Janeiro, Cuiabá e Campinas. Ao todo, já foram registradas 22 mil chamadas de companhia e mais de 300 ocorrências atendidas nos 82 abrigos em operação. Até 2027, o projeto prevê a instalação de 635 unidades em oito cidades brasileiras, incluindo Fortaleza, Porto Alegre e Sorocaba.