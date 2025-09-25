Acesse sua conta
Entenda projeto de lei que propõe câmeras nos carros de aplicativo em Salvador

Sanções serão aplicadas para empresas em caso de descumprimento

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 12:48

Câmera de segurança pode ser obrigatória em carros de motoristas por app
Câmera de segurança pode ser obrigatória em carros de motoristas por app Crédito: Divulgação

Câmeras de segurança podem ser obrigatórias em veículos que atuam com transporte de passageiros por aplicativo em Salvador. Isso porque um Projeto de Lei (PL) propõe a obrigatoriedade da instalação dos equipamentos de segurança no interior dos automóveis. O texto, de autoria do vereador Duda Sanches (União Brasil), foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal na última quarta-feira (24).

De acordo com o vereador, o objetivo do PL 203/25 é garantir mais segurança durante as viagens. "O projeto obriga que todos os carros por aplicativo tenham câmeras internas veiculares e façam uma gravação das viagens. Ou seja, se você vai pegar o 99, o Uber, ou qualquer tipo de aplicativo, essas viagens serão gravadas a partir desse projeto", diz Sanches.

Segundo o edil, as empresas de transporte por aplicativo serão responsáveis pelo monitoramento das imagens e o custo dos equipamentos As câmeras terão 32gb para que as imagens consigam ser armazenadas por um período - que ainda não foi determinado. Os registros poderão ser acessados pelas empresas e por motoristas.

Os passageiros serão avisados sobre o monitoramento da corrida por meio de um aviso prévio. "A partir do momento que a lei estiver em vigor, todo transporte por aplicativo terá um aviso internamente e as pessoas saberão que estão sendo gravadas. Todo o projeto é baseado na LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados", afirma o vereador.

O descumprimento da lei, por parte das empresas, pode gerar sanções, como multas e até mesmo a proibição da atuação das organizações na cidade.

Como o PL foi aprovado pela Câmara, basta apenas a sanção do prefeito Bruno Reis (União Brasil) para que a lei entre em vigor.

