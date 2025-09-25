SALVADOR

Câmara aprova lei que multa pessoas fantasiadas de Jesus ou freiras no Carnaval

Ponto central do PL é a punição para quem utilizar imagem de Cristo e emblemas cristãos de forma desrespeitosa em festas populares

Esther Morais

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 11:52

Carnaval na Barra, Salvador, 2025 Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Câmara Municipal de Salvador aprovou na tarde de quarta-feira (24) um projeto de lei que prevê aplicação de multa para foliões que se fantasiarem de freiras ou Jesus durante o Carnaval.

O ponto central do PL n° 28/2025 dispõe que haja punição para aqueles que utilizarem a imagem de Cristo e emblemas cristãos de forma sensual, pejorativa ou desrespeitosa. A medida é direcionada especialmente para eventos populares.

Segundo o autor da iniciativa, o vereador Cezar Leite (PL), o objetivo do programa é combater a discriminação contra cristãos na capital baiana,

“O primeiro projeto de lei contra a cristofobia no país foi aprovado aqui na Câmara de vereadores de Salvador. Agora, vai se pagar multa, se botar roupa de Cristo, se colocar roupa de freira para ficar sambando no Carnaval, vai ter multa. E artistas também que fizerem isso não serão contratados em eventos promovidos pela prefeitura. Nós defendemos a fé cristã”, defendeu.

O projeto segue para sanção do prefeito Bruno Reis (União Brasil).