Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Câmara aprova lei que multa pessoas fantasiadas de Jesus ou freiras no Carnaval

Ponto central do PL é a punição para quem utilizar imagem de Cristo e emblemas cristãos de forma desrespeitosa em festas populares

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 11:52

Carnaval na Barra, Salvador, 2025
Carnaval na Barra, Salvador, 2025 Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Câmara Municipal de Salvador aprovou na tarde de quarta-feira (24) um projeto de lei que prevê aplicação de multa para foliões que se fantasiarem de freiras ou Jesus durante o Carnaval. 

O ponto central do PL n° 28/2025 dispõe que haja punição para aqueles que utilizarem a imagem de Cristo e emblemas cristãos de forma sensual, pejorativa ou desrespeitosa. A medida é direcionada especialmente para eventos populares. 

Segundo o autor da iniciativa, o vereador Cezar Leite (PL), o objetivo do programa é combater a discriminação contra cristãos na capital baiana,

“O primeiro projeto de lei contra a cristofobia no país foi aprovado aqui na Câmara de vereadores de Salvador. Agora, vai se pagar multa, se botar roupa de Cristo, se colocar roupa de freira para ficar sambando no Carnaval, vai ter multa. E artistas também que fizerem isso não serão contratados em eventos promovidos pela prefeitura. Nós defendemos a fé cristã”, defendeu.

O projeto segue para sanção do prefeito Bruno Reis (União Brasil).

Confira momentos do Carnaval de Salvador em 2025

Carnaval de Salvador, 2025 por Ana Lucia Albuquerque/CORREIO
Trio Baiana System no Carnaval de Salvador, 2025 por Marina Silva/CORREIO
Carnaval na Barra, Salvador, 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Pipoca de Ivete Sangalo no Campo Grande, Carnaval de Salvador, 2025 por Marina Silva/CORREIO
Carnaval no Centro da cidade por Marina Silva
Ivete no circuito Dodô por Marina Silva
Terça de Carnaval no Campo Grande com sucesso de público por Marina Silva/CORREIO
Xanddy homenageia Luiz Caldas em figurino usado na abertura do Carnaval por Marina Silva/CORREIO
Felipe Pezzoni e Sergynho Pimenta foram convidados de Carlinhos Brown para abertura do Carnaval por Marina Silva/CORREIO
Saulo com trio pipoca na sexta-feira de Carnaval por Marina Silva/CORREIO
Armadinho, Dodô e Osmar no Carnaval de Salvador por Maysa Polcri/CORREIO
Multidão curte o Carnaval em Salvador por Divulgação/SSP
Carnaval na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Carnaval de Salvador por Arrison Marinho / CORREIO
1 de 14
Carnaval de Salvador, 2025 por Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

Leia mais

Imagem - Ataque deixa dois alunos mortos e três feridos em escola no Ceará

Ataque deixa dois alunos mortos e três feridos em escola no Ceará

Imagem - Influencer preso por suspeita de furtar 25 pedras de esmeralda em Salvador é solto

Influencer preso por suspeita de furtar 25 pedras de esmeralda em Salvador é solto

Imagem - Youtuber é preso após atirar contra polícia e usar esposa e filho de escudo na Bahia

Youtuber é preso após atirar contra polícia e usar esposa e filho de escudo na Bahia

Mais recentes

Imagem - Entenda projeto de lei que propõe câmeras nos carros de aplicativo em Salvador

Entenda projeto de lei que propõe câmeras nos carros de aplicativo em Salvador
Imagem - Filho de Wesley Safadão descobriu tumor no crânio após sintoma comum

Filho de Wesley Safadão descobriu tumor no crânio após sintoma comum
Imagem - Natal Salvador terá corredor de luz inédito, missas e apresentações musicais; veja programação completa

Natal Salvador terá corredor de luz inédito, missas e apresentações musicais; veja programação completa

MAIS LIDAS

Imagem - Vicky, filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, vende cookies para realizar sonho
01

Vicky, filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, vende cookies para realizar sonho

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 154 vagas e salários de até R$ 18,7 mil
02

Prefeitura abre concurso público com 154 vagas e salários de até R$ 18,7 mil

Imagem - Ferreira Costa abre 150 vagas de emprego para o final de ano em Salvador; saiba como se candidatar
03

Ferreira Costa abre 150 vagas de emprego para o final de ano em Salvador; saiba como se candidatar

Imagem - Natal Salvador terá corredor de luz inédito, missas e apresentações musicais; veja programação completa
04

Natal Salvador terá corredor de luz inédito, missas e apresentações musicais; veja programação completa